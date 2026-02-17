حزب الله يشجب الحصار الأميركي على كوبا

شجب " العربية والدولية" في " "، في بيان، "الحصار الاقتصادي الأميركي على كوبا، وقيام بقطع عنها، ما ينذر بمضاعفاتٍ خطيرةٍ تهدد بإيقاف العجلة الاقتصادية في البلاد وتؤدي إلى تعطل الخدمات الحيوية للمواطنين".

واعتبر أن "ما أقدم عليه الرئيس الأميركي هو خطوة مجنونة في سياق الخطوات التي ينفذها ضد العديد من الدول والشعوب الرافضة للتبعية والاستسلام".

واعلن "تضامنه مع الشعب الصامد في مواجهة الغطرسة الأميركية وحقه الإنساني في الاستفادة من الموارد الطبيعية"، داعياً "الدول الحرة في العالم إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا بوجه الظالمة ومنعها من الاستفراد بدول وشعوب العالم الحرة".