تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الخماسية" تفعل دورها مواكبة لاجتماع باريس

Lebanon 24
17-02-2026 | 23:19
A-
A+
الخماسية تفعل دورها مواكبة لاجتماع باريس
الخماسية تفعل دورها مواكبة لاجتماع باريس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب عمر البردان في" اللواء": فيما يتواكب الحراك الدولي باتجاه لبنان، باستكمال التحضيرات لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس مطلع الشهر المقبل، تواصلت الجهود الفرنسية الرامية إلى توفير الأجواء التي تساعد على إنجاح المؤتمر، من خلال تأمين الظروف التي تضمن أوسع مشاركة عربية ودولية في أعماله . في وقت أكد الجانب الفرنسي استمرار الدعم للبنان ، وللقرارات التي اتخذتها الحكومة، وتحديداً ما يتصل بحصرية السلاح، جنوب وشمال نهر الليطاني، فيما شدد المسؤولون اللبنانيون على ضرورة أن تكثف باريس جهودها، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، وتالياً تفعيل لجنة "الميكانيزم" لتقوم بدورها على أكمل وجه . وإذ لفت عودة اجتماعات سفراء "الخماسية"، مواكبة للتحضيرات الجارية بشأن مؤتمر دعم الجيش، شددت أوساط سياسية على أن الانفتاح اللبناني على الدول الشقيقة والصديقة، يترافق مع عملية بناء الدولة التي نعمل من أجلها، وأن تكون هذه الدولة صاحبة القرار وحدها على كامل أراضيها، مشيرة إلى أن هذه الدول، وتحديداً الخليجية منها، بمقدورها أن تساعد لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، سيما المملكة العربية السعودية التي تقوم بدور بارز على صعيد تأمين الظروف الملائمة التي تساعد لبنان على النهوض من كبوته الاقتصادية والمالية، ولما تتمتع به من علاقات وطيدة مع جيرانها والعالم الخارجي، وبإمكانها أن تساعد لبنان في أكثر من اتجاه، إضافة إلى الدور المميز الذي تقوم به دول مجلس التعاون تجاه لبنان، في ظل ما أبدته من استعداد لدعم مسيرة العهد في لبنان .
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زخم باريس وعودة الخماسية: هل يربح لبنان "معركة الوقت" قبل مؤتمر دعم الجيش؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير الجيش أمام الحكومة الخميس المقبل واجتماع "الميكانيزم" على المستوى العسكري لمواكبة التطورات
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل ترفع منسوب التوتر مع باريس وتحاصر دورها في "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة "الشؤون الاجتماعية" تدعو وسائل الإعلام إلى مواكبة انتخابات الهيئة الوطنية للمعوّقين
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

الجيش اللبناني

اللبناني على

الفرنسية

السعودية

إسرائيل

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-18
Lebanon24
04:19 | 2026-02-18
Lebanon24
04:15 | 2026-02-18
Lebanon24
04:13 | 2026-02-18
Lebanon24
04:09 | 2026-02-18
Lebanon24
04:07 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24