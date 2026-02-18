أزمة داخل "القوات اللبنانية" قواتية.. لهذا السبب

تشير أوساط سياسية إلى أن أي قرار بتأجيل الانتخابات النيابية سيشكّل أزمة حقيقية لقيادة حزب" "، ولا سيما على المستويين التنظيمي والنيابي.فالحزب كان قد استغنى عمليًا عن عدد من نوابه، وبنى حساباته على أساس خروجهم من المشهد النيابي مع انتهاء الولاية الحالية.إلا أن التأجيل المحتمل سيُجبر القيادة على التعايش مع هؤلاء النواب لفترة إضافية، بعد أن أصبحت نوايا الحزب تجاههم مكشوفة سياسيًا وتنظيميًا. وتلفت المصادر إلى أن هذا الواقع قد ينعكس توترًا داخليًا وإرباكًا في إدارة المرحلة المقبلة، في حال فُرض التمديد قسرًا.