تخفيفاً للأعباء.. قرار لوزير الصناعة

أصدر القرار رقم 16/1 ألغى بموجبه القرارين رقم 58/1 تاريخ 10/8/2022 ورقم 68/1 تاريخ 14/9/2022 المتعلّقين بفرض نظام معايرة أجهزة في المؤسّسات الصناعية. وجاء في القرار:



إن وزير الصناعة



بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ 8/2/2025 المصحّح بموجب المرسوم رقم ۲۷۸ تاریخ



7/5/2025 (تشكيل الحكومة)



بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ 2/6/1997وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)



بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (تنظيم وتحديد ملاكها)



بناء على القرارين ذات الأرقام 58/1 و 68/1 المشار إليهما أعلاه، المتعلّقين بفرض نظام معايرة أجهزة القياس في المؤسسات الصناعية وحرصاً على تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المؤسسات الصناعية،



بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،



يقرّر ما يأتي:



المادّة الأولى: يلغى القرار رقم 58/1 تاریخ 10/8/2022 والقرار رقم 68/1 تاریخ 14/9/2022 المتعلّقين بفرض نظام معايرة أجهزة في المؤسسات الصناعية، وكلّ نص يخالف أحكام هذا القرار أو لا يتوافق معه.



المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

