عون استقبل مجلس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.. وأول طابع تذكاري يحمل اسمه

استقبل رئيس الجمهورية مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.



وقال خلال اللقاء": مسؤوليتكم في الحفاظ على سلامة الغذاء كبيرة فلا تتهاونوا في التشدّد في المراقبة والتدقيق وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لأن الأمن الغذائي أولوية".

كما عرض عون واقع البريد في مع وزير الاتصالات الحاج، والمدير العام للبريد ، ورئيس "ليبان بوست" أندريه ، ونائب الرئيس شادي مغامس، وتسلّم أول طابع تذكاري يحمل اسمه مع بداية ولايته الرئاسية.