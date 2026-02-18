تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الكتيبة الإيطالية تجهّز عيادة صحية في بلدية الشعيتيّة ومالكيّة الساحل

Lebanon 24
18-02-2026 | 04:09
الكتيبة الإيطالية تجهّز عيادة صحية في بلدية الشعيتيّة ومالكيّة الساحل
استقبل رئيس بلدية الشعيتيّة ومالكيّة الساحل علي مسلماني، قائد الكتيبة الإيطالية العقيد دافيدي ماريني على رأس وفد، وذلك بعد مبادرة من الكتيبة الإيطالية – مركز المنصوري لإعادة صيانة عدد من الغرف في المبنى البلدي، وتجهيز عيادة صحية داخله بمعدات طبية أولية وأدوية.

خلال اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس البلدي، عرض مسلماني واقع البلدية والمشاريع الحيوية، وسبل دعم اليونيفيل لها. وشكر العقيد ماريني على المبادرة، مثمناً دور الكتيبة الإيطالية في دعم المجتمع المحلي على مر السنوات، ومشيراً إلى أن تجهيز العيادة الصحية يساهم في التخفيف من الأعباء الصحية عن سكان البلدة.

من جانبه، أعرب العقيد ماريني عن تقديره لجهود البلدية في تنمية البلدة رغم الظروف الصعبة، مجدداً التزام اليونيفيل بالشراكة مع الجيش اللبناني ومواصلة دعم المجتمع المحلي وفق الإمكانات المتاحة.
