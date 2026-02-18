الكتيبة الإيطالية تجهّز عيادة صحية في بلدية الشعيتيّة ومالكيّة الساحل

استقبل رئيس بلدية الشعيتيّة ومالكيّة الساحل علي مسلماني، العقيد دافيدي ماريني على رأس وفد، وذلك بعد الكتيبة الإيطالية – مركز لإعادة صيانة عدد من الغرف في المبنى البلدي، وتجهيز عيادة صحية داخله بمعدات طبية أولية وأدوية.



خلال اللقاء الذي حضره ، عرض مسلماني واقع البلدية والمشاريع الحيوية، وسبل دعم اليونيفيل لها. وشكر العقيد ماريني على المبادرة، مثمناً دور الكتيبة الإيطالية في دعم على مر السنوات، ومشيراً إلى أن تجهيز العيادة الصحية يساهم في التخفيف من الأعباء الصحية عن سكان البلدة.



من جانبه، أعرب العقيد ماريني عن تقديره لجهود البلدية في تنمية البلدة رغم الظروف الصعبة، مجدداً اليونيفيل بالشراكة مع ومواصلة دعم المجتمع المحلي وفق الإمكانات المتاحة.



