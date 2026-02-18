تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
السفير الايراني: لن تستطيع أي جهة أن تحدث شرخا بين الشعبين اللبناني والايراني
Lebanon 24
18-02-2026
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقام
المجلس البلدي
في بلدة المعيصرة - فتوح كسروان، احتفالا تكريميا للسفير
الإيراني
مجتبى أماني، في حضور أهالي البلدة والجوار.
وبعد تقديم هدية من الشعب الإيراني إلى ألاهالي، تحدث السفير الايراني عن "أهمية التضامن والتكاتف في ظل ما يجري في منطقتنا من تهديدات وتهويل " ، معتبرا أن "شعوب المنطقة هي الضامن الوحيد لسيادة أوطانها"، وحيا
شهداء
لبنان
وعلى رأسهم
السيد حسن نصر
الله، لافتا الى أن "الشعب الإيراني وخلال العدوان الصهيوني الأخير على لبنان، يكن عاطفة ومحبة كبيرة للشعب اللبناني ولن تستطيع أي جهة أن تحدث شرخا بين الشعبين ولن يستطيع أي عدوان أن يكسرنا" .
بدوره، تحدث رئيس البلدية زهير عمرو وشدد على "العلاقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والإيراني"، داعيا اللبنانيين إلى "
الوحدة الوطنية
والإبتعاد عن لغة الكراهية والخطاب التقسيمي ، مؤكدا أن "الهدية المقدمة من الشعب الإيراني لأهالي البلدة ستنير طرقاتها العامة والفرعية وهي رسالة محبة وتواصل لجميع أهالي المنطقة".
وختاما قدم عمرو للسفير اماني كتابا عن تاريخ البلدة ، وكانت زيارة لروضة شهداء البلدة وقراءة الفاتحة لأرواحهم.
