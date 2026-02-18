الدفاع المدني: 45 مهمّة خلال 24 ساعة

أفادت بان عناصرها نفذت في خلال الـ 24 ساعة الماضية، 45 مهمّة، توزعت كالتالي:إخماد حرائق: 22: منازل: 1، نفايات: 3، مؤسسات: 3، أعشاب: 4، مزرعة: 1، كهرباء: 3، آليات متنوعة: 5، مشغلات أجهزة التدفئة: 1، أشجار مثمرة: 1انقاذ: سحب سيارات عالقة في الثلج: 1اسعاف: 19: حالات طارئة: 6، حوادث سير: 1، نقل مرضى: 12خدمات عامة: 2سلامة عامة: 1