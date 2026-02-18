تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إيران "ستُفعّل حزب الله".. "معاريف" تتوقع "السيناريو السيء"
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-02-2026
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدث فيه عن المفاوضات الجارية بين الإيرانيين والأميركيين في ظلّ التهديدات المُتبادلة بين الطرفين باندلاع حرب في المنطقة.
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقولُ إن الإيرانيين صعّدوا مؤخراً لهجة تهديداتهم وزادوا من حدتها، كما حرصوا على "إذلال" الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عندما واصل الحرس الثوري أثناء مفاوضات مبعوثيه مع الوفد الإيراني في جنيف، مناورات "التحكم الذكي" التي تدرّبوا خلالها على إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن.
كذلك، هدد المرشد الإيراني علي خامنئي بأن الجيش الإيراني سيغرق حاملات الطائرات والسفن التي أرسلتها
الولايات المتحدة
إلى الخليج العربي.
وبحسب الصحيفة، يُعدُّ إغلاق مضيق هرمز قراراً بديهياً للأميركيين، إذ يمرُّ عبره ربع حركة الملاحة البحرية العالمية، بما في ذلك ربع ناقلات النفط. وفعلياً، فإنَّ واشنطن تُدرك أنَّ هذا الأمر يُمثّل نقطة ضعف رئيسية في نظر دونالد ترامب، الذي يخشى أن يُؤدّي نزاع عسكري إلى سلسلة من التداعيات الاقتصادية.
وتقول "معاريف" إن
إسرائيل
في حالة تأهب قصوى، فيما يشنّ الجيش
الإسرائيلي
هجمات يومية منتظمة في
لبنان
والضفة الغربية، وهو يعتقد أن
إيران
تسعى لحث
الفلسطينيين
على فتح جبهة قتال في الضفة الغربية.
ويلفتُ التقرير إلى أن "الجيش الإسرائيلي يدخلُ شهر رمضان بنشاطٍ مثكف حيث تنتشر قواته بكثافة في الميدان، فيما تتمركز العديد من الوحدات في مُخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، بالإضافة إلى لواء الكوماندوز الذي دخل الميدان وينفذ عمليات تشملُ، من بين أمور أخرى، اعتقال المشتبه بهم في أنشطة إرهابية والتحريض عليها"، على حد مزاعم التقرير.
وذكر التقرير أن إيران تُعوّل على حقيقة أنها إذا تعرضت لهجوم من قبل
الأميركيين
أو حتى من قبل إسرائيل، فسوف تقوم بتفعيل الوكيل اللبناني، الذي يشمل
حزب الله
ولكن أيضاً الجهاد الإسلامي وحماس ولبنان وسوريا.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعملُ على إضعاف هذه التنظيمات، وأضافت: "منذ بداية الشهر، قضى الجيش الإسرائيلي على أكثر من 13 عنصراً في لبنان، كما هاجم مركبة على الحدود
اللبنانية
-
السورية
في البقاع - شرق لبنان، ما أسفر عن مقتل إثنين على الأقل من حركة الجهاد الإسلامي".
وتختم الصحيفة تقريرها بالقول إنه "لا داعي للتفاؤل المفرط بشأن الأجواء الإيجابية التي سادت محادثات جنيف أمس"، وقال: "الإيرانيون أذكى من الأميركيين في كسب الوقت وأكثر دهاءً في التفاوض، والأمر لا يتعلق بالقوة إطلاقاً. لذا، السؤال الآن هو متى سيمل الأميركيون أو متى ستنهار أوراقهم الرمزية.
في إسرائيل
، يتوقعون أن هذا السيناريو بات وشيكاً".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
Lebanon 24
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
18/02/2026 21:48:37
18/02/2026 21:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إيران على أي "ضربة"؟ هذه سيناريوهات "الهجوم"
Lebanon 24
كيف ستردّ إيران على أي "ضربة"؟ هذه سيناريوهات "الهجوم"
18/02/2026 21:48:37
18/02/2026 21:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله"بتجنب "التصادم والقطيعة" مع عون والتعامل على "القطعة"
Lebanon 24
"حزب الله"بتجنب "التصادم والقطيعة" مع عون والتعامل على "القطعة"
18/02/2026 21:48:37
18/02/2026 21:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: تشويش على أنظمة "GPS" في أجزاء من العراق وإيران
Lebanon 24
صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: تشويش على أنظمة "GPS" في أجزاء من العراق وإيران
18/02/2026 21:48:37
18/02/2026 21:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الأميركيين
الإسرائيلي
في إسرائيل
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. شاب يُطلق النار على والده
Lebanon 24
حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. شاب يُطلق النار على والده
14:02 | 2026-02-18
18/02/2026 02:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
13:56 | 2026-02-18
18/02/2026 01:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟
Lebanon 24
انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟
13:44 | 2026-02-18
18/02/2026 01:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية والتقى الداوود
Lebanon 24
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية والتقى الداوود
13:27 | 2026-02-18
18/02/2026 01:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
15:00 | 2026-02-17
17/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
14:15 | 2026-02-18
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:02 | 2026-02-18
حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. شاب يُطلق النار على والده
13:56 | 2026-02-18
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
13:44 | 2026-02-18
انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟
13:27 | 2026-02-18
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية والتقى الداوود
13:24 | 2026-02-18
إشكال في بلدة بقاعيّة.. إطلاق نار وإصابة شخصين
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 21:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 21:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 21:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24