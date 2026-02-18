تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إيران "ستُفعّل حزب الله".. "معاريف" تتوقع "السيناريو السيء"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-02-2026 | 11:00
A-
A+
إيران ستُفعّل حزب الله.. معاريف تتوقع السيناريو السيء
إيران ستُفعّل حزب الله.. معاريف تتوقع السيناريو السيء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدث فيه عن المفاوضات الجارية بين الإيرانيين والأميركيين في ظلّ التهديدات المُتبادلة بين الطرفين باندلاع حرب في المنطقة.
 
 
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إن الإيرانيين صعّدوا مؤخراً لهجة تهديداتهم وزادوا من حدتها، كما حرصوا على "إذلال" الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما واصل الحرس الثوري أثناء مفاوضات مبعوثيه مع الوفد الإيراني في جنيف، مناورات "التحكم الذكي" التي تدرّبوا خلالها على إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن.


كذلك، هدد المرشد الإيراني علي خامنئي بأن الجيش الإيراني سيغرق حاملات الطائرات والسفن التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الخليج العربي.


وبحسب الصحيفة، يُعدُّ إغلاق مضيق هرمز قراراً بديهياً للأميركيين، إذ يمرُّ عبره ربع حركة الملاحة البحرية العالمية، بما في ذلك ربع ناقلات النفط. وفعلياً، فإنَّ واشنطن تُدرك أنَّ هذا الأمر يُمثّل نقطة ضعف رئيسية في نظر دونالد ترامب، الذي يخشى أن يُؤدّي نزاع عسكري إلى سلسلة من التداعيات الاقتصادية.


وتقول "معاريف" إن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، فيما يشنّ الجيش الإسرائيلي هجمات يومية منتظمة في لبنان والضفة الغربية، وهو يعتقد أن إيران تسعى لحث الفلسطينيين على فتح جبهة قتال في الضفة الغربية.


ويلفتُ التقرير إلى أن "الجيش الإسرائيلي يدخلُ شهر رمضان بنشاطٍ مثكف حيث تنتشر قواته بكثافة في الميدان، فيما تتمركز العديد من الوحدات في مُخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، بالإضافة إلى لواء الكوماندوز الذي دخل الميدان وينفذ عمليات تشملُ، من بين أمور أخرى، اعتقال المشتبه بهم في أنشطة إرهابية والتحريض عليها"، على حد مزاعم التقرير.


وذكر التقرير أن إيران تُعوّل على حقيقة أنها إذا تعرضت لهجوم من قبل الأميركيين أو حتى من قبل إسرائيل، فسوف تقوم بتفعيل الوكيل اللبناني، الذي يشمل حزب الله ولكن أيضاً الجهاد الإسلامي وحماس ولبنان وسوريا.


وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعملُ على إضعاف هذه التنظيمات، وأضافت: "منذ بداية الشهر، قضى الجيش الإسرائيلي على أكثر من 13 عنصراً في لبنان، كما هاجم مركبة على الحدود اللبنانية - السورية في البقاع - شرق لبنان، ما أسفر عن مقتل إثنين على الأقل من حركة الجهاد الإسلامي".


وتختم الصحيفة تقريرها بالقول إنه "لا داعي للتفاؤل المفرط بشأن الأجواء الإيجابية التي سادت محادثات جنيف أمس"، وقال: "الإيرانيون أذكى من الأميركيين في كسب الوقت وأكثر دهاءً في التفاوض، والأمر لا يتعلق بالقوة إطلاقاً. لذا، السؤال الآن هو متى سيمل الأميركيون أو متى ستنهار أوراقهم الرمزية. في إسرائيل، يتوقعون أن هذا السيناريو بات وشيكاً".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف ستردّ إيران على أي "ضربة"؟ هذه سيناريوهات "الهجوم"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"بتجنب "التصادم والقطيعة" مع عون والتعامل على "القطعة"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: تشويش على أنظمة "GPS" في أجزاء من العراق وإيران
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-02-18
Lebanon24
14:02 | 2026-02-18
Lebanon24
13:56 | 2026-02-18
Lebanon24
13:44 | 2026-02-18
Lebanon24
13:27 | 2026-02-18
Lebanon24
13:24 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24