منخفض جوّي عالي الفعالية سيضرب لبنان.. وتحذير من مصلحة الأرصاد

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا متقلّبا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوّي سريع ومتوسّط الفعالية يؤدي إلى أمطار، ثلوج، برق ورعد، ورياح شديدة تلامس الـ ٩٠ كم/س ويستمر حتى صباح يوم غد الخميس حيث يتحوّل تدريجيًا إلى مستقر.



وحذرت المصلحة من تطاير اللوحات الاعلانية والواح الطاقة الشمسية بسبب الرياح الشديدة ومن ارتفاع موج البحر.



الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيًا خلال الفترة الصباحية مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتّد إعتبارًا من بعد الظهر لتلامس ٩٠ كم/س مع اقتراب المنخفض الجوّي ثم تتكاثف الغيوم وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا مصحوبة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر ويتدنى تساقطها ليلاً لتلامس ١٥٠٠متر.



الخميس:

غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وإحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية ثم يستقر الطقس.



الجمعة:

قليل الغيوم مع درجات حرارة باردة فجرًا ثم ترتفع تدريجيًا خلال النهار مترافقة مع إنخفاض في الرطوبة.

السبت:

قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة ثم يتحول مساءً الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات حيث تصبح الأجواء مهيأة فجرالأحد لتساقط أمطار متفرقة.



