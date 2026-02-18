بحضور "حزب الله"... مصالحة عشائرية بين آل جعفر وآل المقداد في الهرمل

رعى " " لقاء مصالحة عائلية بين عشيرتي آل جعفر وآل المقداد، في بلدة في قضاء ، بحضور النائب إيهاب ، ونائب مسؤول في الحزب السيد فيصل شكر، إضافة إلى علماء دين وفاعليات بلدية وحزبية ووجهاء عشائر.



ألقى رئيف جعفر كلمة ترحيبية شدد فيها على أهمية الصلح والعفو. بدوره، بارك فيصل شكر المصالحة، مثمناً جهود كل من ساهم في الوصول إليها، ومؤكداً على "أهمية الوحدة والتلاقي" للدفاع عن الوطن. واعتبر أن "تخاذل الدولة عن الدفاع عن شعبها" هو ما أدى إلى انطلاق ، مشدداً على استمرارها في مواجهة الاعتداءات .



واختتم اللقاء بكلمتين من ممثلي العشيرتين أكدتا على الصلح والعفو والتسامح بين الطرفين. (الوكالة الوطنية للإعلام)



