جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بحضور "حزب الله"... مصالحة عشائرية بين آل جعفر وآل المقداد في الهرمل

Lebanon 24
18-02-2026 | 04:34
بحضور حزب الله... مصالحة عشائرية بين آل جعفر وآل المقداد في الهرمل
رعى "حزب الله" لقاء مصالحة عائلية بين عشيرتي آل جعفر وآل المقداد، في بلدة القصر في قضاء الهرمل، بحضور النائب إيهاب حمادة، ونائب مسؤول منطقة البقاع في الحزب السيد فيصل شكر، إضافة إلى علماء دين وفاعليات بلدية وحزبية ووجهاء عشائر.

ألقى الشيخ محمد رئيف جعفر كلمة ترحيبية شدد فيها على أهمية الصلح والعفو. بدوره، بارك فيصل شكر المصالحة، مثمناً جهود كل من ساهم في الوصول إليها، ومؤكداً على "أهمية الوحدة والتلاقي" للدفاع عن الوطن. واعتبر أن "تخاذل الدولة عن الدفاع عن شعبها" هو ما أدى إلى انطلاق المقاومة، مشدداً على استمرارها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

واختتم اللقاء بكلمتين من ممثلي العشيرتين أكدتا على الصلح والعفو والتسامح بين الطرفين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
