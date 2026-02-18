تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

نقابة العمال الزراعيين تهاجم الحكومة: القرارات الضريبية "رصاصة رحمة" في جيوب الفقراء

Lebanon 24
18-02-2026 | 04:52
نقابة العمال الزراعيين تهاجم الحكومة: القرارات الضريبية رصاصة رحمة في جيوب الفقراء
نقابة العمال الزراعيين تهاجم الحكومة: القرارات الضريبية رصاصة رحمة في جيوب الفقراء photos 0
أصدرت نقابة العمال الزراعيين بياناً انتقدت فيه قرارات الحكومة برئاسة نواف سلام القاضية بزيادة أسعار البنزين ورفع ضريبة القيمة المضافة، واصفة إياها بأنها "جائرة" وتستهدف جيوب الفقراء لتغطية نفقات الدولة، وتشكل "رصاصة رحمة" تطلق على القدرة الشرائية المنهارة للمواطنين.

ورأت النقابة أن ذريعة الحكومة بتأمين الأموال لدفع الزيادات المحقة للموظفين عبر رفع الضرائب غير المباشرة هي سياسة "أخذ باليمين ما أعطي باليسار". وحذرت من أن هذه القرارات ستؤدي إلى موجة غلاء فاحش تطال جميع السلع، و"تخنق" القطاع الزراعي تحديداً عبر زيادة تكاليف نقل المحاصيل، مما يهدد دخل المزارع ويرفع أسعار الخضار والفاكهة، ويعمق الفجوة الطبقية عبر إفقار محدودي الدخل لحماية مصالح كبار الرساميل.

وأكدت أن الحكومة كان بإمكانها تأمين التمويل دون مساس بلقمة عيش الفقراء، لو توافرت الإرادة السياسية لفرض ضرائب تصاعدية على الأرباح المصرفية الكبرى والثروات الطائلة، ومكافحة الهدر والفساد والتهريب، واسترداد الأموال المنهوبة والأملاك العامة. ودعت النقابة الهيئات النقابية والعمالية والموظفين والعسكريين والأساتذة إلى التكاتف والتحضير لخطوات تصعيدية.
