Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أرباح خيالية في المحطات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-02-2026 | 08:15
أرباح خيالية في المحطات
تحدثت مصادر اقتصادية عن مسألة غير محسوبة طرأت في قطاع المحروقات وتمثلت بالزيادة التي فُرضت على البنزين بقيمة 300 ألف ليرة لبنانية، وذلك خلال جلسة الحكومة، أول من أمس.

وتقول المصادر إن القطاع لم يكن يتوقع هذه الزيادة، إذ فوجئ بها من دون أن تكون لديه معلومات مُسبقة بشأنها، مشيرة إلى أن الطرح بهذا الإطار كُشِف عنه خلال الجلسة مباشرة.
 
لكن المصادر تقول إن اعتماد الزيادة مباشرة في المحطات، ساهمت في مراكمة أرباح خيالية لتلك الأخيرة، خصوصاً أنها كانت اشترت البنزين على سعر ما وفجأة رفعت سعره بناء لقرار الحكومة، بينما المواطن هو الذي تلقى الضربة في جيبه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

ليرة لبنانية

المحطات

ال ج

"خاص لبنان24"

