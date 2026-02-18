وفد كتلة "الاعتدال الوطني" يلتقي وزير الأشغال

زار وفد من كتلة " "، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامنيظو وجرى خلال اللقاء عرض الملفات الإنمائية المتعلقة بمحافظتي والضنية.وتم، وفق بيان "التكتل" بحث "مشكلة المعابر الحدودية وضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة التي تؤثر على الواقع الاقتصادي في ، وضرورة التواصل مع الجانب السوري لتنسيق فتح المعابر.كما تم التطرق إلى مشروع تعبيد مداخل عكار الرئيسية وتوسعتها، والعمل على تلزيم جسر للبدء بتنفيذ البحري لعكار، الذي يشكل حاجة ضرورية.كما شدّد اللقاء على أهمية استكمال خطة تعبيد الطرق في محافظتي عكار والضنية، ومتابعة الأطر التنفيذية للمرحلة الأولى لتشغيل ، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع".