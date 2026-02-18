هجمات ضدّ "حزب الله"... ما الذي تستعدّ له إسرائيل؟

ذكر موقع " 24"، أنّ صحيفة "جيروزاليم بوست" قالت إنّ الجيش صعّد في الأيام الأخيرة من هجماته على أهداف في ، وذلك في إطار استعداداته لجولة حرب جديدة محتملة مع .

وأشارت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي اغتال منذ بداية شهر شباط 12 عنصراً من و" " في لبنان.

ووفقاً لـ"جيروزاليم بوست"، فإن تكثيف الجيش الإسرائيلي للهجمات على هذه الأهداف، والتي شملت عناصر من حزب الله ومنصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة، يأتي كجزء من جهد لشل قدرة "الحزب" على مساعدة إيران في أي صراع محتمل.

ونقلت الصحيفة تأكيدات الجيش الإسرائيلي، أنّ الفرقة 91 اغتالت خلال الأسبوع الماضي 4 عناصر من "حزب الله" كانوا يعملون على إعادة تأسيس البنية التحتية.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أحدث ضربة استهدفت أحد العناصر الذين كانوا يعملون على إعادة تأهيل البنية التحتية لـ"الحزب"، وقعت في وقت سابق يوم أمس، في منطقة طلوسة . (الامارات 24)