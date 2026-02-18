أبي خليل: فرض ضرائب مباشرة يؤدي إلى انكماش اقتصادي وتراجع الواردات

عقد عضو تكتل " القوي" النائب سيزار أبي خليل مؤتمراً صحفياً تطرق فيه إلى قرار الحكومة بزيادة الرسوم على المحروقات.

وخلال حديثه، قال أبي خليل إن ما حصل "يأتي في وقت نبهنا فيه الحكومة منذ أسبوعين وأثناء مناقشة الموازنة، من العودة إلى سياسة الحكومات في التسعينيات وإعادة استنساخها واستنتاجها".



وأشار إلى أن "هذه السياسات التي تعتمد على تمويل الدولة عبر فرض ضرائب مباشرة، لا تؤدي إلا إلى اضعاف قدرة اللبنانيين وانكماش اقتصادي يؤدي بدوره الى تراجع في الواردات".



واعتبر أن "القرار يبدأ عند والمياه"، وقال: "سبق أن كنا وزراء طاقة، ولجأ إلى المرسوم 12480 ليخفض 5 آلاف ليرة من صفيحة البنزين، عندما ارتفع سعر برميل الى 140 دولاراً في شباط 2011. في ذلك الوقت، واجه وزير الطاقة ووزير المال، وأعطته هيئة التشريع الحق. واليوم، لا يمكن لوزير الطاقة والمياه ولا للفريق الذي ينتمي إليه من التنصل من المسؤولية عن الضرائب التي فرضت على اللبنانيين".





أضاف: "مزحة وزراء فئة ب لا يمكن أن تستعملوها وتتغطوا بها، فلا يمكنكم أن تمثلوا في الحكومة ويكونوا من الفئة ب، فلا يمكن أن تكونوا ذميين في الحكومة، بل يجب ان تكونوا نديين".





وتابع: "يجب ألا يتلطى أحد خلف المادة 55 من الموازنة المتعلقة بالتشريع الجمركي، فهذا ليس رسما جمركيا، فالدولة ارتأت ذلك لان هناك معاهدات ولتؤمن مدخولاً أسمته رسم استهلاك داخلي. ولذلك، لا يسري التشريع الجمركي هنا، بل هذا رسم تشريع استهلاك داخلي وآلية تعديله هي آلية المرسوم 12480/ 2004".