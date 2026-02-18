تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
أبي خليل: فرض ضرائب مباشرة يؤدي إلى انكماش اقتصادي وتراجع الواردات
Lebanon 24
18-02-2026
|
12:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد عضو تكتل "
لبنان
القوي" النائب سيزار أبي خليل مؤتمراً صحفياً تطرق فيه إلى قرار الحكومة بزيادة الرسوم على المحروقات.
وخلال حديثه، قال أبي خليل إن ما حصل "يأتي في وقت نبهنا فيه الحكومة منذ أسبوعين وأثناء مناقشة الموازنة،
من العودة إلى سياسة الحكومات في التسعينيات وإعادة استنساخها واستنتاجها".
وأشار إلى أن "هذه السياسات التي تعتمد على تمويل الدولة عبر فرض ضرائب مباشرة، لا تؤدي إلا إلى اضعاف قدرة اللبنانيين وانكماش اقتصادي يؤدي بدوره الى تراجع في الواردات".
واعتبر أن "القرار يبدأ عند
وزير الطاقة
والمياه"، وقال: "سبق أن كنا وزراء طاقة، ولجأ
الوزير جبران باسيل
إلى المرسوم 12480 ليخفض 5 آلاف ليرة من صفيحة البنزين، عندما ارتفع سعر برميل
النفط
الى 140 دولاراً في شباط 2011. في ذلك الوقت، واجه وزير الطاقة
مجلس الوزراء
ووزير المال، وأعطته هيئة التشريع الحق. واليوم، لا يمكن لوزير الطاقة والمياه ولا للفريق الذي ينتمي إليه من التنصل من المسؤولية عن الضرائب التي فرضت على اللبنانيين".
أضاف: "مزحة وزراء فئة ب لا يمكن أن تستعملوها وتتغطوا بها، فلا يمكنكم أن تمثلوا
المسيحيين
في الحكومة ويكونوا من الفئة ب، فلا يمكن أن تكونوا ذميين في الحكومة، بل يجب ان تكونوا نديين".
وتابع: "يجب ألا يتلطى أحد خلف المادة 55 من الموازنة المتعلقة بالتشريع الجمركي، فهذا ليس رسما جمركيا، فالدولة
اللبنانية
ارتأت ذلك لان هناك معاهدات
الجمارك
ولتؤمن مدخولاً أسمته رسم استهلاك داخلي. ولذلك، لا يسري التشريع الجمركي هنا، بل هذا رسم تشريع استهلاك داخلي وآلية تعديله هي آلية المرسوم 12480/ 2004".
وأردف: "من هنا، يجب ألا يتلطى أحد بأمر آخر، لأنه إذا كان رسماً جمركياً فتكون الحكومة تخالف معاهدات دولية، وهناك تكون المصيبة أكبر. وفي الخلاصة، هذا رسم استهلاك داخلي وهناك آليات لتعديله تم تجاوزها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عطالله: مشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية فجاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات
Lebanon 24
عطالله: مشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية فجاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات
18/02/2026 21:49:59
18/02/2026 21:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تستقبل 2026 بموجة غلاء وتوقعات بانكماش اقتصادي حاد
Lebanon 24
روسيا تستقبل 2026 بموجة غلاء وتوقعات بانكماش اقتصادي حاد
18/02/2026 21:49:59
18/02/2026 21:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ابي خليل: الموافقة على هذه الموازنة هي شراكة بإستدامة سياسات التسعينات
Lebanon 24
ابي خليل: الموافقة على هذه الموازنة هي شراكة بإستدامة سياسات التسعينات
18/02/2026 21:49:59
18/02/2026 21:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني رفيع: انهيار الدولة سيؤدي مباشرة إلى انهيار إقليمي
Lebanon 24
مسؤول إيراني رفيع: انهيار الدولة سيؤدي مباشرة إلى انهيار إقليمي
18/02/2026 21:49:59
18/02/2026 21:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير جبران باسيل
الدولة اللبنانية
مجلس الوزراء
جبران باسيل
وزير الطاقة
المسيحيين
اللبنانية
الجمارك
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. شاب يُطلق النار على والده
Lebanon 24
حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. شاب يُطلق النار على والده
14:02 | 2026-02-18
18/02/2026 02:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
13:56 | 2026-02-18
18/02/2026 01:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟
Lebanon 24
انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟
13:44 | 2026-02-18
18/02/2026 01:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية والتقى الداوود
Lebanon 24
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية والتقى الداوود
13:27 | 2026-02-18
18/02/2026 01:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
15:00 | 2026-02-17
17/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:15 | 2026-02-18
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:02 | 2026-02-18
حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. شاب يُطلق النار على والده
13:56 | 2026-02-18
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
13:44 | 2026-02-18
انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟
13:27 | 2026-02-18
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية والتقى الداوود
13:24 | 2026-02-18
إشكال في بلدة بقاعيّة.. إطلاق نار وإصابة شخصين
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 21:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 21:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 21:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24