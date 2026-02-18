تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-02-2026
|
13:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُلِم أنّ الحزب "التقدمي الإشتراكي" قد طلب من شخصيات عديدة تحضير أوراقها الرسمية لتقديم ترشيحات للانتخابات النيابية.
ومن المقرر أن يبادر وكلاء قانونيون من "الإشتراكي" إلى تقديم طلبات الترشيح خلال الأيام القليلة المُقبلة.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
صخب انتخابي في الحزب الاشتراكي
Lebanon 24
صخب انتخابي في الحزب الاشتراكي
18/02/2026 23:55:47
18/02/2026 23:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
18/02/2026 23:55:47
18/02/2026 23:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إستراتيجية "القوات" انتخابياً: حسم المعركة مسيحياً
Lebanon 24
إستراتيجية "القوات" انتخابياً: حسم المعركة مسيحياً
18/02/2026 23:55:47
18/02/2026 23:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"انتخابياً".. هذا ما حسمتهُ المختارة
Lebanon 24
"انتخابياً".. هذا ما حسمتهُ المختارة
18/02/2026 23:55:47
18/02/2026 23:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
بادر
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن خامنئي والصواريخ و"حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تتحدّث
Lebanon 24
عن خامنئي والصواريخ و"حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تتحدّث
16:42 | 2026-02-18
18/02/2026 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حواط: أنا مرشح للانتخابات ولبنان ما زال رهينة "مشروع إيران"
Lebanon 24
حواط: أنا مرشح للانتخابات ولبنان ما زال رهينة "مشروع إيران"
16:03 | 2026-02-18
18/02/2026 04:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
Lebanon 24
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
16:00 | 2026-02-18
18/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
Lebanon 24
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
15:52 | 2026-02-18
18/02/2026 03:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"متعاقدو الإدارات العامة": للإضراب يومي الخميس والجمعة رفضاً لسياسة فرض الضرائب
Lebanon 24
"متعاقدو الإدارات العامة": للإضراب يومي الخميس والجمعة رفضاً لسياسة فرض الضرائب
15:41 | 2026-02-18
18/02/2026 03:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
07:30 | 2026-02-18
18/02/2026 07:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:42 | 2026-02-18
عن خامنئي والصواريخ و"حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تتحدّث
16:03 | 2026-02-18
حواط: أنا مرشح للانتخابات ولبنان ما زال رهينة "مشروع إيران"
16:00 | 2026-02-18
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
15:52 | 2026-02-18
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
15:41 | 2026-02-18
"متعاقدو الإدارات العامة": للإضراب يومي الخميس والجمعة رفضاً لسياسة فرض الضرائب
15:33 | 2026-02-18
رسامني عرض مع حنكش شؤوناً إنمائية تخص المتن الشمالي
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 23:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 23:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 23:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24