انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟

عُلِم أنّ الحزب "التقدمي الإشتراكي" قد طلب من شخصيات عديدة تحضير أوراقها الرسمية لتقديم ترشيحات للانتخابات النيابية.



ومن المقرر أن يبادر وكلاء قانونيون من "الإشتراكي" إلى تقديم طلبات الترشيح خلال الأيام القليلة المُقبلة.