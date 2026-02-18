الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"

نفت مصادر اقتصادية ما يجري تداوله عن "اقتراح لتعديل سعر صرف الدولار ليصبح 60 ألف ليرة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يُطرح نهائياً لا حالياً ولا في الآونة الأخيرة التي مضت.



وذكرت المصادر أنَّ الحديث عن "التعديل المزعوم"، يتزامن مع الحديث عن إقرار الحكومة زيادات على رواتب القطاع العام، مشيرة إلى أن اعتماد أي سعر جديد كما يُحكى (60 ألف ليرة مثلاً بدلاً من 89500 ليرة)، سيعني دفع دولارات إضافية للموظفين، وهو أمر لا تستطيع الدولة ومصرف على السير به حالياً ولا حتى خلال المدى المنظور.