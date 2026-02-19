"حزب الله والتيار": العلاقة سلبية ونقاش حول طبيعة التحالف

يسوّق " " أن علاقته مع الحزب على المسار الانتخابي تسير بشكل إيجابي، متحدثًا عن تقدم في النقاشات وإمكانية الوصول إلى تفاهمات في عدد من الدوائر.إلا أن المعطيات المتداولة في الكواليس السياسية ترسم صورة مغايرة تمامًا، إذ تشير إلى أن اللقاءات الأخيرة بين الطرفين لم تكن مشجعة، بل اتسمت بسلبية واضحة وتباعد في المواقف.وبحسب هذه الأجواء، يبدو أن "الحزب" يتعامل بصلابة شديدة في ملف التفاوض، من دون إبداء أي استعداد لتقديم تنازلات، اذ لا يضع حماية المقعد النيابي في في مقدمة أولوياته .ووفق المعلومات فقد عقد اجتماع أوّلي جمع بوفد من "الحزب" ترأّسه النائب ، تلاه اجتماع تفصيلي بين والنائب السابق محمد فنيش ما ساعد في وضع تصوّر مشترك، حول "المصلحة المبتغاة من كلا الطرفين، والتي قد يحقّقها التعاون في الاستحقاق الانتخابي، إن بالجملة أو بالمفرّق".ويعمل الطرفان حالياً على دراسة مُعمّقة لشكل التعاون المُرتقب، على أن يتوصّلا إلى خلاصات واضحة في المدة القريبة المقبلة.