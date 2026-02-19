من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟

تشير كل المؤشرات السياسية التي تتقاطع من بيت الوسط إلى أن اتخذ قراره النهائي بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن من دون أن يكون مرشحًا بشكل شخصي. هذا القرار، وإن بدا في ظ...