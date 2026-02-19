تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

احتجاجاً على قرار الحكومة بفرض رسوم جديدة.. اضراب تام لموظفي ادارات سرايا صيدا

Lebanon 24
19-02-2026 | 04:24
A-
A+
احتجاجاً على قرار الحكومة بفرض رسوم جديدة.. اضراب تام لموظفي ادارات سرايا صيدا
احتجاجاً على قرار الحكومة بفرض رسوم جديدة.. اضراب تام لموظفي ادارات سرايا صيدا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتسعت تردادات القطاعات الرسمية الرافضة لقرار الحكومة في جلستها الاخيرة بفرض زيادة 300 الف ليرة على صفيحة البنزين و1 بالمئة على ضريبة القيمة المضافة TVA لتصبح  12 بدلاً من 11في المئة، سعياً لتمويل مسار دفع  الستة اضعاف التي اقرتها لرواتب موظفي القطاع العام بكافة مسمياته وقدرت كلفة سدادها ب 800 مليون دولار . 

وقد أدى هذا الامر الى ارتفاع صرخات اعتراضية واسعة في القطاعات كافة لا سيما في رابطة موظفي الادارة العامة التي لملمت شتات بيتها الداخلي يوم الاحد الماضي باجراء انتخابات تمخضت عنها ولادة هيئة ادارية جديدة باعضائها الـ16 وتم بموجبها اختيار رائد حمادة رئيساً ، ربيع بيطار نائباً له ،  وليدالشعار أميناً للسر، جوسلين يمين مفوض حكومة، ماري عيسى اميناً للصندوق، وعلي صالح  محاسباً .

وقررت الهيئة على ضوء المستجدات ، تنفيذ تحرك احتجاجي بالاضراب اليوم الخميس وغداً الجمعة في المحافظات والادارات العامة كافة لا سيما في سرايا صيدا التي سجل رؤساء اداراتها وموظفيها التزامهم التام بدعوة الرابطة انطلاقاً من تاكيدها الاستمرار والسعي لنيل مطالبها المحقة تأميناً للحد الادنى من العيش الكريم  والمتمثلة: بمشاركة ممثلين عن الرابطة في لجنة اعداد سلسلة الرتب والرواتب واي اجتماعات تخص تحسينها، اعطاء 10 رواتب بشكل فوري دون انتظار اقرار قوانين مجحفة في مجلس النواب، اضافة الى اعطاء صفائح بنزين اسوة بغيرها من الاسلاك في الدولة، وصولاً الى حصر الدوام الوظيفي بـ 4 ايام عمل من الثامنة صباحاً الى الثانية بعد الظهر.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد ضريبة الحكومة...موظفو الإدارة العامة في وزارة التربية يعلنون الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسواق الأوروبية تفتح على تراجع بعد تهديد ترمب بفرض رسوم جديدة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة السويد: نبحث مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الرد على موقف ترامب من غرينلاند وفرض رسوم جمركية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة: تصعيد الإضراب وتوسيعه في كلّ الإدارات
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24

علي صالح

الكريم

التزام

حمادة

بيطار

الاسل

صيدا

عيسى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-02-19
Lebanon24
06:42 | 2026-02-19
Lebanon24
06:40 | 2026-02-19
Lebanon24
06:38 | 2026-02-19
Lebanon24
06:33 | 2026-02-19
Lebanon24
06:30 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24