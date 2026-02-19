تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

كيف تنظر المصارف إلى الأزمة اللبنانية؟

Lebanon 24
19-02-2026 | 04:29
كيف تنظر المصارف إلى الأزمة اللبنانية؟
كيف تنظر المصارف إلى الأزمة اللبنانية؟ photos 0
في الحلقة الثالثة من "بودكاست مرساة" بعنوان "بين الانهيار والتعافي: كيف تنظر المصارف إلى الأزمة اللبنانية؟"، يقدّم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد أزهري قراءة اقتصادية شاملة للأزمة المصرفية.
تتناول الحلقة واقع القطاع المصرفي من منظور المصارف التجارية، فتبحث في طبيعة الأزمة وأسبابها، وتناقش مسألة الفجوة المالية من زاوية تحديد المسؤوليات وآلية توزيع الخسائر.
كما تستعرض رؤية المصارف لمسار التعافي والمحاسبة.لمتابعة الحلقة كاملة، (خدمات اعلامية) اضغط هنا.
لبنان

إقتصاد

بنك لبنان والمهجر

رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

المدير العام

سعد أزهري

بنك لبنان

اللبنانية

لبنان وا

