كيف تنظر المصارف إلى الأزمة اللبنانية؟

في الحلقة الثالثة من " مرساة" بعنوان "بين الانهيار والتعافي: كيف تنظر المصارف إلى الأزمة ؟"، يقدّم والمدير العام لبنك والمهجر قراءة اقتصادية شاملة للأزمة المصرفية.تتناول الحلقة واقع القطاع المصرفي من منظور المصارف التجارية، فتبحث في طبيعة الأزمة وأسبابها، وتناقش مسألة المالية من زاوية تحديد المسؤوليات وآلية توزيع الخسائر.كما تستعرض رؤية المصارف لمسار التعافي والمحاسبة.لمتابعة الحلقة كاملة، (خدمات اعلامية)