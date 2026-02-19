عبدالله دعا إلى حوار هادئ للخروج من أزمة تصحيح الرواتب وتأمين الايرادات

دعا النائب إلى" حوار هادئ ضمن الحكومة وبين الحكومة ومجلس النواب للخروج من هذه الازمة التي وقعت فيها الحكومة تحت ضغط مطلب تصحيح الرواتب وهي عاجزة عن تأمين الايرادات لتفادي العجز فلجأت الى الخيار الاسهل وهو الضرائب غير المباشرة".





وأكد عبدالله في حديث الى "صوت " أنه "وبعيدا من الشعبوية والمواقف المسبقة ما حضل هو نتيجة حتمية للمقاربات اليمينية التي لا تأخذ بعين الاعتبار قيم العدالة الاجتماعية والسياسة الضريبية التي يجب أن تركز على الضرائب المباشرة وغير المباشرة".







وعن التهرب الضريبي والجمركي اعتبر عبدالله أن" الارقام المطروحة مبالغ فيها وهي غير دقيقة عند الجميع ويجب التدقيق بها. وأكد أن لجوء الى الطعن غير طبيعي فهو موجود في الحكومة.

