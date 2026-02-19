تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عبدالله دعا إلى حوار هادئ للخروج من أزمة تصحيح الرواتب وتأمين الايرادات

Lebanon 24
19-02-2026 | 06:21
عبدالله دعا إلى حوار هادئ للخروج من أزمة تصحيح الرواتب وتأمين الايرادات
دعا النائب بلال عبدالله إلى" حوار هادئ ضمن الحكومة وبين الحكومة ومجلس النواب للخروج من هذه الازمة التي وقعت فيها الحكومة تحت ضغط مطلب تصحيح الرواتب وهي عاجزة عن تأمين الايرادات لتفادي العجز فلجأت الى الخيار الاسهل وهو الضرائب غير المباشرة".


وأكد عبدالله في حديث الى "صوت لبنان" أنه "وبعيدا من الشعبوية والمواقف المسبقة ما حضل هو نتيجة حتمية للمقاربات اليمينية التي لا تأخذ بعين الاعتبار قيم العدالة الاجتماعية والسياسة الضريبية التي يجب أن تركز على الضرائب المباشرة وغير المباشرة".



وعن التهرب الضريبي والجمركي اعتبر عبدالله أن" الارقام المطروحة مبالغ فيها وهي غير دقيقة عند الجميع ويجب التدقيق بها. وأكد أن لجوء الحزب التقدمي الاشتراكي الى الطعن غير طبيعي فهو موجود في الحكومة. 
