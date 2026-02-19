إقفال مخمر موز ومحل حدادة بالشمع الأحمر في الزهراني.. لهذا السبب (صور)

قامت دورية من مركز أمن عام الإقليمي بإقفال مخمر موز في منطقة العاقبية، بالإضافة الى إقفال محل حدادة إفرنجية في منطقة بالشمع الأحمر لإدارتهما من قبل أشخاص من التابعية بطريقة غير شرعية ومخالفة لنظام الإقامة والعمل بناءً لإشارة الاستئنافي في الجنوب القاضية .

