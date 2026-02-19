تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"يوم غضب" لموظفي "أوجيرو" الثلاثاء
Lebanon 24
19-02-2026
|
06:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في
لبنان
-
أوجيرو
، ان يوم الثلثاء 24 الحالي هو "
يوم الغضب
والرفض"، وسيتم التجمع عند العاشرة صباحا في المركز
الرئيسي
– بئر حسن، مؤكدة في بيان "عدم
التراجع عن
ثوابتنا: "تعديل المادة 49: لاانتقال بلا حصانة تشريعية تضمن المكتسبات بتعديل القانون، حماية التعويضات: تعويضنا خط أحمر ولن نسمح بتبخرها كما تبخرت الودائع. خصوصا تعويضات مفاعيل القانون 161، تثبيت المياومين: حل نهائي وشامل، الأمن الصحي: استمرارية الصندوق الصحي".
وختمت :"يا حماة قطاع الاتصالات إن غياب الميثاق الخطي الملزم يجعل من هذا الانتقال مغامرة تدميرية، حضوركم هو السد المنيع في وجه الخصخصة العشوائية والمستقبل المجهول".
