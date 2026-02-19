تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
لبنان

الراعي بحث ربط السياحة الدينية مع الأردن والتقى جامعة آل ضو وحياة ارسلان

Lebanon 24
19-02-2026 | 06:30
الراعي بحث ربط السياحة الدينية مع الأردن والتقى جامعة آل ضو وحياة ارسلان
الراعي بحث ربط السياحة الدينية مع الأردن والتقى جامعة آل ضو وحياة ارسلان photos 0
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي النائب الأردني السابق مجدي اليعقوب يرافقه سفير جورجيا لدى الأردن أرتشيل دزولياشفيلي، وكان عرض لموضوع السياحة الدينية في الأردن وكيفية ربطها في لبنان، وكانت الزيارة مناسبة لتهنئة البطريرك الراعي على الموافقة على مشروع بناء الكنيسة المارونية في المغطس في الأردن، التي من المقرر المباشرة بتشييدها خلال شهرين. كما لفت اليعقوب الى أن "العمل جار من أجل اعلان سنة 2030 عام يوحنا المعمدان من دولة الفاتيكان، والى أنه طلب من البطريرك المساعدة في هذا المجال لناحية التنسيق مع دولة الفاتيكان".



اساتذة



ثم استقبل مجموعة من الأساتذة المسيحيين المتقاعدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان من منطقة صيدا وجزين والجوار، وكان عرض لأوضاع الأساتذة المتقاعدين وبخاصة المسيحيين الذين يعانون تهميشًا في وظائف الدولة. وطالب الوفد البطريرك الراعي بالسعي مع المعنيين إلى إنصافهم ليحصلوا على حقوقهم البديهية.



جمعة بني ضو



واستقبل البطريرك الراعي وفد جامعة بني ضو أثنى على مواقفه الوطنية والروحية، وكان تأكيد للثوابت الوطنية.



وأكد الدكتور أرز لبكي بعد اللقاء أن "جامعة بني ضو الى جانب الدولة ومؤسساتها، ومع العمل المشترك للنهوض بقيم المجتمع". 



بدوره قال النائب مارك ضو أن "الزيارة هي استمرار لتقليد عائلي يعود لأكثر من 80 عاماً، وهو عربون تآخ وتضامن بين كل المنتمين الى هذه العائلة"، مؤكداً أن "كل ما يجتمع حوله اللبنانيون يجدونه في الصرح البطريركي"، معتبرًا أن "جامعة بني ضو نموذج لكل هذه المكوّنات، أي مكوّنات المجتمع اللبناني".



المشروع الأخضر



كما استقبل اللجنة الادارية لـ "المشروع الأخضر| برئاسة ريمون خوري وعضوية فادي علوان ومحمد موسى. اللجنة عرضت برامج خدمات ومشاريع المشروع الأخضر في مختلف المناطق اللبنانية كإنشاء برك ريّ زراعية لمجموعات من المزارعين بالاضافة الى تأهيل الطرق الزراعية التي نفذها المشروع الأخضر سابقاً.



وأوضح خوري أن "اللجنة تعمل على زيادة الامكانات وعرض تفاصيل البرامج المقترحة ومصادر تمويلها المتوافرة وآليات تنفيذها لإفادة أكبر عدد من المزارعين، كما تم التطرق الى كيفية تحقيق بعض هذه المشاريع في أراضي البطريركية في الديمان ووادي قنوبين وبلوزا، وأبرز هذه المشاريع إقامة برك ري عمومية في جرد الديمان التي أنجز ملفّها، وأخرى في بلوزا. كما تطرق الى البرنامج الزراعي المنطلق من حديقة البطاركة بالتعاون مع منظمة فرسان مالطا، والى إجراء أول اختبار لتقطير النباتات الطبية والعطرية المقرر في السابع من آذارالمقبل في مشغل حديقة البطاركة تمهيداً لتدشينه الصيف المقبل برعاية وحضور البطريرك الراعي.



من جهته أثنى البطريرك الراعي على "دور المشروع الأخضر وأهمية تعزيز علاقة المزارعين وسائر اللبنانيين في أرضهم"، لافتاً الى أن "البطريركية تولي الموضوع الزراعي اهتماما متزايدا على قاعدة ضرورة استثمار الأراضي الزراعية".



ارسلان



والتقى البطريرك الراعي وفداً برئاسة الأميرة حياة أرسلان التي أطلعته على المؤتمر المقرر عقده مع النقابات والقوى الحيّة في لبنان للمطالبة بتحريك عجلات الدولة واستنكار الجمود الحاصل. كما استنكرت أرسلان الزيادة الأخيرة على صفيحة البنزبن مؤكدة أن "المواطن لا يمكنه تحمّل المزيد من الأعباء". 
