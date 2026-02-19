تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
ماجد منيمنه بحث مع وزيري الصناعة والزراعة في آليات تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار
Lebanon 24
19-02-2026
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة
لتشجيع الاستثمارات في
لبنان
(ايدال) الدكتور ماجد منيمنه، مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة و"
ايدا
" في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، في إطار الجهود الوطنية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الصناعي كمحرك أساسي للتنمية.
وتناول اللقاء تفعيل الحوافز الممنوحة من قبل "ايدال" للمشاريع الصناعية، إضافة إلى دعم الصناعات التصديرية وفتح أسواق خارجية جديدة، تطوير المناطق الصناعية، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، بما يسهم في تنشيط الإنتاج الوطني وتعزيز فرص العمل.
وأطلع د. منيمنه الوزير عيس الخوري على خطة عمل المؤسسة في المرحلة المقبلة والانطلاقة الجديدة التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتحديث الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وعقد اجتماع موسع في
وزارة الزراعة
مع معالي
وزير الزراعة
الدكتور نزار هاني، بحضور
المدير العام
للوزارة المهندس لويس
لحود
، مستشار الوزير سامر خوند، حيث تم استعراض خطة عمل "ايدال" الجديدة واليات دعم المشاريع الإنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية وجذب الاستثمارات إليهما.
كما تناول اللقاء تطوير سلاسل القيمة من الإنتاج إلى التصنيع والتوضيب، تحسين البنى التحتية المرتبطة بالتخزين والتبريد، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، بما يسهم في تنمية المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية
اللبنانية
.
وأوضح د. منيمنه أن "ايدال" تولي القطاع الزراعي والصناعات الغذائية أولوية خاصة في مرحلتها الجديدة، نظراً لما يتمتع به لبنان من مزايا تنافسية في هذا المجال، وقدرة القطاع على خلق فرص عمل وزيادة الصادرات وتعزيز الأمن الغذائي". وأكد "أن وزارة الزراعة ستكون شريكاً فاعلاً في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات الزراعية وتوفير الدعم الفني والتشريعي اللازم لنجاح هذه المشاريع".
