عون: للحفاظ على وحدة المعايير القضائية

أقسم القضاة وطوني وعبدالله أحمد وميراي داود اليمين أمام رئيس الجمهورية ، بعد صدور مرسوم تعيينهم رؤساء غرف لدى .



وخلال المناسبة، شدد عون على أن "العدالة الإدارية عنصر أساسي في إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها"، داعيا إلى "الحفاظ على وحدة المعايير القضائية وترسيخ ثقافة الاجتهاد المسؤول والمتوازن". كما أكد أن "القاضي الإداري شريك في حماية المصلحة العامة وترسيخ دولة المؤسسات".

