تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون: للحفاظ على وحدة المعايير القضائية

Lebanon 24
19-02-2026 | 06:43
A-
A+
عون: للحفاظ على وحدة المعايير القضائية
عون: للحفاظ على وحدة المعايير القضائية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقسم القضاة فاطمة الصايغ وطوني فنيانوس وعبدالله أحمد وميراي داود اليمين أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد صدور مرسوم تعيينهم رؤساء غرف لدى مجلس الشورى.

وخلال المناسبة، شدد عون على أن "العدالة الإدارية عنصر أساسي في إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها"، داعيا إلى "الحفاظ على وحدة المعايير القضائية وترسيخ ثقافة الاجتهاد المسؤول والمتوازن". كما أكد أن "القاضي الإداري شريك في حماية المصلحة العامة وترسيخ دولة المؤسسات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيسي: نرحب باتفاق الحكومة السورية وقسد بما يؤدي للحفاظ على وحدة سوريا
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعودي تركي: البلدان يشيدان بإجراءات الحكومة السورية للحفاظ على وحدة أراضي سوريا
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: يجب الحفاظ على وحدة غزة والضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع للمبعوث الأميركي: نؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24

فاطمة الصايغ

طوني فنيانوس

مجلس الشورى

ميراي داود

جوزاف عون

الجمهوري

فنيانوس

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:42 | 2026-02-19
Lebanon24
08:23 | 2026-02-19
Lebanon24
08:15 | 2026-02-19
Lebanon24
08:00 | 2026-02-19
Lebanon24
07:58 | 2026-02-19
Lebanon24
07:55 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24