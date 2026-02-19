سامي الجميل بحث وميشال ضاهر في ملف حصر السلاح وتعزيز سيادة الدولة

استقبل ئيس حزب الجميّل في المركزي في الصيفي النائب بحضور وليد فارس.







وتناول الاجتماع المستجدات السياسية الراهنة في المنطقة وتداعياتها على ، كما جرى البحث في ملف حصر السلاح بيد الدولة وضرورة تطبيق القرارات ذات الصلة بما يعزز وهيبتها.







وأكد المجتمعون "أهمية تكثيف التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة، بما يساهم في توحيد الجهود وتحصين الساحة الداخلية وتحقيق المصلحة الوطنية في ظل التحديات القائمة".



