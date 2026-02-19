تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سوسان: أيام مباركة يعيش فيها المسلم والمسيحي صائما بتوجه للرب الواحد من أجل خير وكرامة الوطن والإنسان

Lebanon 24
19-02-2026 | 06:53
A-
A+
سوسان: أيام مباركة يعيش فيها المسلم والمسيحي صائما بتوجه للرب الواحد من أجل خير وكرامة الوطن والإنسان
سوسان: أيام مباركة يعيش فيها المسلم والمسيحي صائما بتوجه للرب الواحد من أجل خير وكرامة الوطن والإنسان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجه مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان كلمة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قال فيها: "نتوجه بكل المحبة والتمني والتبريكات، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، شهر الخير والفضل والبر والإحسان والإنسان والقرآن. هذا الشهر العظيم الذي يزداد رزق المؤمن فيه، هذا الشهر الذي فيه ليلة خير من ألف شهر، هذا الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. يطل الشهر الكريم، في ظروف صعبة على هذا البلد وعلى الحياة المعيشية والإقتصادية والأمنية والسياسية. هذا البلد الذي يعاني في جنوبه وبقاعه من العدوان الإسرائيلي الغاشم الظالم، الذي قتل الكبار والصغار وهدم البيوت والقرى في الجنوب. هذا البلد الذي يعاني أهله في شماله من الفقر والعوز والحرمان، البيوت تتهدم على الناس ، ولا أدري الى أي أفق يسير هذا البلد".

أضاف: "لعلنا نتعلم من رمضان معنى الخير والصبر، معنى التكافل والتضامن، معنى الإلتقاء بين الكبير والصغير، بين الغني والفقير، هذا التضامن وهذا التكافل الذي نحن في مدينتنا صيدا نرسمه في كل يوم من العام، ليس في رمضان فحسب، بل في كل أيام السنة، من خلال مؤسساتها الخيرية ومن خلال جمعياتها التي تسعى الى عمل الخير".

وتابع: "نتوجه بالمعايدة لكل اللبنانيين، وللمسلمين خاصة، في هذه الأيام العظيمة الكريمة، هذه الأيام المباركة التي يعيش فيها المسلم والمسيحي في لبنان صائما، وتلتقي العبادة في توجه واحد للرب الواحد، من أجل الخير ومن أجل كرامة الوطن وكرامة الإنسان في لبنان".

وقال: "يعود رمضان والقلوب والعيون تتوجه الى أرض فلسطين، الى غزة، الى القدس، الى الأقصى، تتوجه الى تلك الأرض الطيبة التي عانت وما زالت تعاني، من الإعتداء ومن الظلم، ومن هذه الوحشية التي لا تعرف إلا القتل والتدمير، يعود هذا الشهر المبارك وتبقى فلسطين جذوة وشعلة للحرية وللكرامة، كتبت عنوانها ومستقبلها وحياتها بدمها، بدم أطفالها وشيوخها ورجالها ونسائها، وأثبتت انها من الذين يصبرون ويعانون ويدافعون عن الشرف وعن الكرامة الإسلامية والمسيحية والعربية".

اضاف: "تبقى فلسطين بلد الأحرار، ويبقى الفلسطيني في أمته رمزا للبطولة وللصمود. نتوجه اليهم في هذا الشهر المبارك وفي ظروف حياتهم الإنسانية، بكل الحب وبكل الدعم من قبل هذه الأنظمة العربية التي لا أدري ان كانت استيقظت من سباتها لترى ماذا يحصل. اليوم غزة ربما يكون غدا الضفة، ثم بعد ذلك القدس ثم الأقصى ثم بعد ذلك كنيسة القيامة".

وختم: "في هذه الأيام المباركة نتوجه الى الله بالدعاء أن ينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وأن يحمي غزة وفلسطين في هذه الأيام الصعبة التي يعيشها الإنسان الفلسطيني على أرض وتراب فلسطين. نسأل الله جل جلاله أن يكتب الأمن والإستقرار والإزدهار لأمتنا ووطننا ومدينتنا. وكل عام والجميع بخير إن شاء الله".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخير: أيام مباركة نحتاج فيها إلى روح رمضان في السياسة والتضامن والتكافل
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نصلي من أجل لبنان كي يبقى أرض لقاء ورسالة حرية ومساحة رجاء ونصلي للمسؤولين لكي يقودهم الضمير لما فيه خير الانسان والوطن
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: رغم الأزمات… العمل من أجل كرامة الإنسان مستمر
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ابو زيد: مَن خدم الوطن يستحق العيش بكرامة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

هذا البلد

المسيحية

إسرائيل

إسلامي

مسيحية

الأقصى

الكريم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:42 | 2026-02-19
Lebanon24
08:23 | 2026-02-19
Lebanon24
08:15 | 2026-02-19
Lebanon24
08:00 | 2026-02-19
Lebanon24
07:58 | 2026-02-19
Lebanon24
07:55 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24