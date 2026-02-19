تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بينما يتعافى... ما تأثير العقوبات الجديدة على "حزب الله"؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-02-2026 | 06:54
A-
A+
بينما يتعافى... ما تأثير العقوبات الجديدة على حزب الله؟
بينما يتعافى... ما تأثير العقوبات الجديدة على حزب الله؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "UPI" الأميركي أن "الولايات المتحدة تُحكم قبضتها على "حزب الله"، وتزيد الضغط عليه بفرض عقوبات جديدة تهدف إلى عزله عن النظام المالي العالمي وإعاقة جهوده لإعادة تنظيم صفوفه وتأمين مصادر تمويل جديدة. وبعدما أضعفته الحرب الأخيرة مع إسرائيل بشدة، يسعى الحزب إلى التعافي بعدما فقد الكثير من قدراته العسكرية وقيادته العليا وقنوات التمويل الرئيسية التي مكنته في السابق من أن يصبح فاعلاً إقليمياً قوياً. ومع فقدان سوريا كممر إمداد رئيسي من إيران بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وفقدان فنزويلا كملاذ مالي آمن مشتبه به وسط مزاعم بتهريب المخدرات وعمليات غسيل الأموال، برزت الضغوط المالية ل "حزب الله" كأحد أكثر التحديات إلحاحاً. في الواقع، لقد ولّت الأيام التي كان "حزب الله" يستطيع فيها دعم قاعدته الشعبية بسخاء، من خلال دفع منح إعادة الإعمار والرواتب والمكافآت التي ساعدته على ضمان الولاء والحفاظ على النفوذ".

وبحسب الموقع: "اليوم، بات الحزب مضطراً بشكل متزايد إلى إعطاء الأولوية لالتزاماته المالية، وإعادة توجيه الموارد الشحيحة للحفاظ على العمليات الأساسية. إن تقليص مخصصات السكن أو تأخير المدفوعات لسكان القرى الذين دُمرت منازلهم أو تضررت خلال الحرب الأخيرة في جنوب وشرق لبنان، وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، يوضح عجز "حزب الله" المتزايد عن الوفاء بالتزاماته المالية المنتظمة. وقد استُهدفت جهود الحزب لتأمين الأموال وتوليد الإيرادات والتحايل على العقوبات الدولية مجدداً من قِبل وزارة الخزانة الأميركية، التي فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على شركة "جود"، وهي شركة لبنانية مرتبطة بشبكة تجارة الذهب التابعة للحزب، والتي اتهمتها الخزانة بإنشاء سلسلة من الشركات لتجارة الذهب داخل لبنان وربما في الخارج، وتحويل احتياطيات "حزب الله" من الذهب إلى أموال سائلة. كما تشمل العقوبات شبكة شحن مقرها إيران ولها صلات تشمل تركيا ومواطن روسي مقيم في موسكو، مما يؤكد النطاق العالمي لأنشطة "حزب الله" المدرة للدخل".

وتابع الموقع: "بحسب محمد فحيلي، وهو خبير استراتيجي في إدارة المخاطر وخبير اقتصادي نقدي، فإن وزارة الخزانة الأميركية تحاول "تلويث النظام البيئي" الذي يستخدمه "حزب الله" لتحويل الأصول إلى نقد تشغيلي. وقال فحيلي للموقع: "إن التأثير المباشر لا يتعلق كثيراً بـ'تصفير التمويل' بل يتعلق أكثر برفع تكلفة الاحتكاك للحصول على المال"، موضحاً أن العقوبات تزيد من حذر الأطراف المقابلة بين التجار والشاحنين والوسطاء، ويمكن أن تجمد فعلياً الوصول إلى قنوات التجارة "النظيفة". وأشار إلى أن عملية الشراء تصبح أبطأ وأكثر تكلفة، فعندما تتعرض الشبكات للاختراق، تميل قنوات الاستبدال إلى أن تكون أكثر تكلفة، وتتضمن عددًا أكبر من الوسطاء، وتسريبًا أكبر، ومخاطر أعلى للاعتراض. وأضاف فحيلي: "حتى عندما يتمكن "حزب الله" من نقل القيمة عبر قنوات تعتمد بشكل كبير على النقد، فإن كل الجهات المحيطة به، من مكاتب الصرافة المرخصة وشركات الخدمات اللوجستية وتجار السلع، تواجه مخاطر أكبر تتعلق بالامتثال والسمعة. وهذا بدوره يقلل من عدد الوسطاء "الراغبين"."

الحذر اللبناني 
وبحسب الموقع: "وفقاً لما ورد، فإن بعض رجال الأعمال اللبنانيين، الذين عملوا لفترة طويلة كميسرين لحزب الله في البلاد وفي كل أنحاء الشتات، أصبحوا أكثر حذراً، خوفاً من أن يتم استهدافهم بالعقوبات الأميركية ومواجهة عقوبات مدنية أو جنائية. وعلى الرغم من أن "حزب الله" يخضع منذ فترة طويلة لعقوبات أميركية ودولية باعتباره منظمة إرهابية مصنفة، إلا أن مسؤولي الخزانة الأميركية يقولون إن الحزب تمكن من التهرب من العديد من هذه القيود من خلال الحفاظ على شبكة مالية عالمية معقدة واستخدام شركات واجهة لغسل الأموال. وفي ذروة الحرب بين حزب الله وإسرائيل، شدد لبنان الإجراءات الأمنية في مطار بيروت، وعلق الرحلات الجوية من إيران وإليها إلى أجل غير مسمى لمنع الضربات الإسرائيلية على المنافذ الجوية والبحرية الرئيسية للبلاد، والتي زعمت إسرائيل أنها تستخدم لتهريب الأموال والأسلحة إلى حزب الله. كما وتم تطبيق إجراءات أمنية مشددة في المطار، مع تشديد عمليات التفتيش على الرحلات الجوية الآتية من العراق وغيرها من الوجهات المحددة، وفحص دقيق للركاب والأمتعة. حتى الحقائب الدبلوماسية التي يحملها المسؤولون الإيرانيون الزائرون مُنعت من الدخول. إن هذه الإجراءات أجبرت حزب الله على البحث عن أساليب تهريب جديدة، بما في ذلك قيام المسافرين أو الحجاج إلى المواقع المقدسة في العراق في النجف وكربلاء بحمل الأموال النقدية، أو إخفاء الأموال في طرود من دول مختلفة".

مستشفيات "حزب الله"

وتابع الموقع: "في خطوة مفاجئة مطلع هذا الشهر، أدرجت الكويت ثمانية مستشفيات لبنانية على قائمة عقوباتها المتعلقة بالإرهاب، مشيرة إلى الاشتباه في تورطها في الإرهاب أو تسهيله، وهي خطوة تستهدف حزب الله. وقال فحيلي: "هذا أمر مهم لأنه يوسع نطاق "استهداف الضغط" من الممولين والشركات الواجهة إلى مؤسسات الخدمات مثل الرعاية الصحية، والتي تعتبر حساسة اجتماعياً وذات رمزية سياسية". ولمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية، شرع الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في ما يبدو أنه إعادة هيكلة شاملة للحزب، حيث قام بتهميش بعض الشخصيات، وترقية آخرين، وحل أو دمج وحدات. وكانت استقالة وفيق صفا، رئيس وحدة الاتصال والتنسيق، وهو منصب سمح له بنفوذ وتدخل كبيرين على السلطات الأمنية والسياسية والقضائية، علامة واضحة على حدوث تغيير هيكلي داخل حزب الله".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" وإحتمالات ما بعد "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُمكن تطبيق ما جرى لـ"قسد" مع "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو "المقترح البريطاني" الذي يُمكن تطبيقه لنزع سلاح "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" ومعادلة "ما بين النهرين"
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الرئيسي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:42 | 2026-02-19
Lebanon24
08:23 | 2026-02-19
Lebanon24
08:15 | 2026-02-19
Lebanon24
08:00 | 2026-02-19
Lebanon24
07:58 | 2026-02-19
Lebanon24
07:55 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24