Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"لقاء الهوية والسيادة": نعيش أزمة وجودية لا تحتمل التردد في المواجهة

Lebanon 24
19-02-2026 | 07:00
لقاء الهوية والسيادة: نعيش أزمة وجودية لا تحتمل التردد في المواجهة
لقاء الهوية والسيادة: نعيش أزمة وجودية لا تحتمل التردد في المواجهة photos 0
أعلن "لقاء الهوية والسيادة" في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة الوزير السابق يوسف سلامه، أنه "انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والأخلاقية، يذكر الحكم والحكومة بعدم تنفيذ ما وعدوا به لجهة حصرية السلاح بيد الدولة وحدها وفرض سيادتها على كل حبة تراب من لبنان، وذلك بتحقيق إصلاحات هيكلية حقيقية، فكرامة المواطن ليست مادة للجباية، وحقوق الموظفين لا تدفع من دماء الفقراء، وأموال المودعين لن تعود إلا بتحرير السلطة القضائية وفتح تحقيق جنائي يطال كل من تطاول أو يتطاول على المال العام واغتصب ويغتصب حقوق الدولة والوطن والمواطن".

وتوجه الى اللبنانيين بالقول: "السلطة التي تحمي من تسبب بوجعكم وسرق حقوقكم تتحصن بتشويه أصواتكم يوم الانتخاب، فإلى متى تستمر هذه المهزلة؟ لقد سبق لكم خلال ثورة 17 تشرين أن نزلتم إلى الشارع وطرحتم شعار"كلن يعني كلن" فكان الرد بتفجير العاصمة وتدمير بيوتكم حتى هاجر أولادكم وتعطلت محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم العامة، يومها، لم تنجحوا بتغيير الواقع فتم استيعابكم وتعطيل انتفاضتكم من خلال انتخابات ٢٠٢٢".

أضاف: "لكل هذه الأسباب، ولأننا نعيش أزمة وجودية لا تحتمل التردد في المواجهة، نناشدكم أن لا تغركم بعد اليوم رشوة السياسيين في انتخابات مزورة بقانونها، اضغطوا لتعديل القانون قبل أن تعطوا مجلس النواب المنتخب الشرعية الشعبية، ولا تسمحوا لأمراء الطوائف بأن يفجروا غرائزكم، عليكم أن تنتظموا ضمن تجمعات وطنية تعمل بصدق وإخلاص بعيدا عن كل تأثير خارجي أو مادي، وتواجهوا المنظومة بانتفاضة سلمية، بعناد وحضارة وصمت، تحت راية علم واحد، من أجل وطن واحد، يحترم الحريات الفردية والعامة ويحتضن رسالة الحياة المشتركة التي تقوم على قبول الآخر بكامل خصوصيته، ويرفع راية السلام الإنساني العابر للحدود والطوائف والأعراق، يا رفاق الوجع والنضال، استمروا في حراككم حتى سقوط المنظومة ليحيا لبنان".
السلطة القضائية

يوسف سلامه

يوسف سلام

رئاسة ال

الشرع

ساني

بانت

