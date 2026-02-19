سلام استقبل السفير الياباني.. وتلقى دعوة لحضور حفل الافطار من المجلس الإسلامي الشيعي

استقبل الدكتور نواف سلام سفير لدى كنجي يوكوتا وعرض معه الاوضاع العامة اضافة الى العلاقات الثنائية.



كما استقبل الرئيس سلام وفدا من المجلس الإسلامي برئاسة مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن الذي سلم رئيس الحكومة دعوة لحضور حفل الافطار الذي سيقيمه المجلس في ٢٧ شباط الحالي في مقر المجلس.



كذلك استقبل الرئيس سلام النائب احمد الخير وعرض معه الاوضاع العامة، ومطالب تخص منطقة عموما والمنية- خصوصا.

