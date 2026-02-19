بالصور: في مأتم مهيب.. البقاع ولبنان يودعان الوزير الراحل محسن دلول

في مأتم مهيب رسمي وشعبي، ودعت بلدة علي النهري والبقاع ولبنان الوزير الراحل محسن دلول.



وتقدّم الحضور اللواء ميشال منسى ممثّلًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والنائب قبلان قبلان ممثّلًا ، كما حضر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب الوزير السابق وليد جنبلاط على رأس وفدٍ من ضمّ النواب وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن, غازي العريضي وأكرم شهيب وأمين السر في الحزب ظافر ناصر، إضافةً إلى حشدٍ من المشايخ ورؤساء البلديات وفعالياتٍ من الجبل، العميد رياض جانبين ممثّلًا قيادة والعميد نبيل الزوقي على راس وفد من ضباط مديرية أمن الدولة في البقاع ممثلاً مدير عام أمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، كما شارك في التشييع النائب الدكتور عاصم عراجي ممثلا وحشد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين ورؤوساء بلديات ومخاتير وحشد كبير من الضباط والفعاليات السياسية والقضائية والاجتماعية والدينية .



وأقام السيد علي فضل الله الصلاة على الوزير الراحل محسن دلول حيث قال في رثائه "امن فقيدنا بالوطن ولم يكن عنوانا طائفيا بل عنوانا وطنيا وانسانيا ، لم يجامل على حساب الوطن، كان عنيدا الى جانب وحدة و دخل الى عالم السياسة من باب الوطنية وخدمة الناس، كان له الدور البارز في اتفاق الطائف صلبا في مواجهة الاحتلال الصهيوني موضع تقدير وانا اشهد ومن خلال معرفتي به كان صريحا في رايه وواضحا في مواقفه لم يتعصب الا للوطن ،كان فريدا في محبة الناس له ."



اضاف فضل الله :" لا بد ان اسجل علاقة المودة بين الراحل ووالدي الراحل السيد محمد حسين فضل الله واكملتها انا، لقد كان الراحل داعما لمسيرة اسناد الفقراء" .

