تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالصور: في مأتم مهيب.. البقاع ولبنان يودعان الوزير الراحل محسن دلول

Lebanon 24
19-02-2026 | 07:12
A-
A+
بالصور: في مأتم مهيب.. البقاع ولبنان يودعان الوزير الراحل محسن دلول
بالصور: في مأتم مهيب.. البقاع ولبنان يودعان الوزير الراحل محسن دلول photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في مأتم مهيب رسمي وشعبي، ودعت بلدة علي النهري والبقاع ولبنان الوزير الراحل محسن دلول.

وتقدّم الحضور وزير الدفاع اللواء ميشال منسى ممثّلًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والنائب قبلان قبلان ممثّلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري ، كما حضر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب الوزير السابق وليد جنبلاط على رأس وفدٍ من الحزب التقدمي الاشتراكي ضمّ النواب وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن, غازي العريضي وأكرم شهيب وأمين السر في الحزب ظافر ناصر، إضافةً إلى حشدٍ من المشايخ ورؤساء البلديات وفعالياتٍ من الجبل، العميد رياض جانبين ممثّلًا قيادة الجيش اللبناني والعميد نبيل الزوقي على راس وفد من ضباط مديرية أمن الدولة في البقاع ممثلاً مدير عام أمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، كما شارك في التشييع النائب الدكتور عاصم عراجي ممثلا الرئيس سعد الحريري وحشد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين ورؤوساء بلديات ومخاتير وحشد كبير من الضباط والفعاليات السياسية والقضائية والاجتماعية والدينية .

وأقام السيد علي فضل الله الصلاة على الوزير الراحل محسن دلول حيث قال في رثائه "امن فقيدنا بالوطن ولم يكن عنوانا طائفيا بل عنوانا وطنيا وانسانيا ، لم يجامل على حساب الوطن، كان عنيدا الى جانب وحدة لبنان و دخل الى عالم السياسة من باب الوطنية وخدمة الناس، كان له الدور البارز في اتفاق الطائف صلبا في مواجهة الاحتلال الصهيوني موضع تقدير وانا اشهد ومن خلال معرفتي به كان صريحا في رايه وواضحا في مواقفه لم يتعصب الا للوطن ،كان فريدا في محبة الناس له ."

اضاف  فضل الله :" لا بد ان اسجل علاقة المودة بين الراحل ووالدي الراحل السيد محمد حسين فضل الله واكملتها انا، لقد كان الراحل داعما لمسيرة اسناد الفقراء" .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إطلاق النار كثيف في بلدة علي النهري والجوار ناتج عن استقبال شعبي حاشد لجثمان الوزير الراحل محسن دلول
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في مأتم مهيب.. تشيّع الأميرة نجوى مجيد أرسلان
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير السابق محسن دلول في ذمة الله.. اليكم موعد التشييع
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب… الجيش يداهم جبل محسن (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الحزب التقدمي الاشتراكي

الرئيس سعد الحريري

الجيش اللبناني

سعد الحريري

وزير الدفاع

الرئيس سعد

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:42 | 2026-02-19
Lebanon24
08:23 | 2026-02-19
Lebanon24
08:15 | 2026-02-19
Lebanon24
08:00 | 2026-02-19
Lebanon24
07:58 | 2026-02-19
Lebanon24
07:55 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24