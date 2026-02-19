تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتحادات النقل البري أعلنت التظاهر الخميس.. طليس: لن نزيد التعرفة وأجري الاتصالات للمعالجة

Lebanon 24
19-02-2026 | 07:26
A-
A+
اتحادات النقل البري أعلنت التظاهر الخميس.. طليس: لن نزيد التعرفة وأجري الاتصالات للمعالجة
اتحادات النقل البري أعلنت التظاهر الخميس.. طليس: لن نزيد التعرفة وأجري الاتصالات للمعالجة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، خلال الاجتماع الطارىء لاتحادات النقل البري الذي عقد اليوم في مقر الإتحاد العمالي العام، أن "ضريبة الـ٣٠٠ الف على البنزين ورفع ضريبة ال ١% على الTVA  سينعكس على كل السلع"، وقال: "نحن مع تعزيز وضع العسكري والمعلمين وغيرهم ولكننا ضد أن تأخذ الدولة باليمين وتعطي بالشمال".

اضاف: "نؤكد اننا لسنا ضد حقوق العمال ولكن بالنسبة إلينا كقطاع نقل يطرح موضوع زيادة التعرفة، وبهذا الخصوص اقول انني ضد هذه الزيادة، الا إننا كسائقين عموميين نعاني الكثير والجالسين على الكراسي لا يتجولون في الباصات وسيارات الاجرة ولا يعرفون شيئا عن معاناتنا. أنا أجري الاتصالات لأرى كيف سأعوض على القطاع وعلى السائقين كي لا أضغط على المواطنين وأزيد التعرفة".

وتابع: "في ما يتعلق بزيادة الضريبة على الـTVA، نحن ضد رفعها ولا أعتقد انها ستتحقق لأنها بحاجة الى موافقة مجلس النواب، ولا أعتقد أن هذا المجلس سيوافق على وضع ضريبة على المواطن".

واردف: "منذ آجال نسمع عن التعدي على الأملاك البحرية والنهرية، فأين نحن من هذا الموضوع اليوم؟".

وقال طليس: "وفقا لكل ما تقدم، أطمنكم أننا لن نزيد التعرفة، ونحن أمام خيارين:

-     زملاء عبروا في الشارع عن رفضهم لهذه الضريبة، لذلك دعونا سريعا الى هذا الاجتماع لكي نتحدث بالموضوع. ليس هناك أسهل من تنظيم تحرك في الشارع، لكن إقفال الطرقات لن يجدي نفعا.

-    يجب التفتيش عن صيغة ثانية لرفض هذه القرارات، وأنا اليوم أطلب منكم مهلة اسبوع، لكي نجري الاتصالات ونرى ماذا سيحدث".



وأشار بيان بعد الاجتماع، الى أنه "تقرر تنظيم تحرك وتظاهر الخميس المقبل في ٢٦/٢/٢٠٢٦ بحال لم يتم التوصل الى صيغة لحماية هذا القطاع، على أن تعلن الثلاثاء المقبل آليات التحرك".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طليس يدعو إلى اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
طليس: لوضع آلية واضحة تنظم حركة النقل البري بين لبنان وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قطاع النقل البري يرفع الصوت: الاعتصامات والتظاهرات السلمية قادمة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
معاناة أصحاب المحطات والمواقف المتوجب اتخاذها على طاولة رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رئيس اتحاد

بسام طليس

أنا اليوم

بري ال

الشمال

بالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:42 | 2026-02-19
Lebanon24
08:23 | 2026-02-19
Lebanon24
08:15 | 2026-02-19
Lebanon24
08:00 | 2026-02-19
Lebanon24
07:58 | 2026-02-19
Lebanon24
07:55 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24