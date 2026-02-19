تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سلامة استقبل أبو زكي تحضيرا لمشاركته في مؤتمرات مجموعة الإقتصاد والأعمال

Lebanon 24
19-02-2026 | 07:33
سلامة استقبل أبو زكي تحضيرا لمشاركته في مؤتمرات مجموعة الإقتصاد والأعمال
سلامة استقبل أبو زكي تحضيرا لمشاركته في مؤتمرات مجموعة الإقتصاد والأعمال photos 0
التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع الرئيس التنفيذي لمجموعة الآقتصاد والاعمال الدكتور رؤوف ابو زكي. وتناول اللقاء تحضيرات المجموعة لعدد من المؤتمرات ومشاركة الوزير سلامة فيها وفق ما اعلن ابو زكي : "كان لقاء  لا بد منه للاستفادة من خبرة ورؤية وزير الثقافة ودعوته للمشاركة في المؤتمرات  خاصة وانه له تجربة سابقة  ومميزة خاصة في المواضيع التي يطرحها، وتعتبر مشاركته قيمة مضافة في نشاطاتنا سواء في لبنان او الخارج، ونحن بصدد التحضير لمؤتمري الاقصاد الاغترابي ، ومنتدى الاقتصاد العربي في القريب العاجل".
