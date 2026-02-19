سلامة استقبل أبو زكي تحضيرا لمشاركته في مؤتمرات مجموعة الإقتصاد والأعمال

التقى الدكتور في مكتبه في -الصنائع الرئيس التنفيذي لمجموعة الآقتصاد والاعمال الدكتور رؤوف ابو زكي. وتناول اللقاء تحضيرات المجموعة لعدد من المؤتمرات ومشاركة الوزير سلامة فيها وفق ما اعلن ابو زكي : "كان لقاء لا بد منه للاستفادة من خبرة ورؤية وزير الثقافة ودعوته للمشاركة في المؤتمرات خاصة وانه له تجربة سابقة ومميزة خاصة في المواضيع التي يطرحها، وتعتبر مشاركته قيمة مضافة في نشاطاتنا سواء في او الخارج، ونحن بصدد التحضير لمؤتمري الاقصاد الاغترابي ، ومنتدى الاقتصاد العربي في القريب العاجل".

