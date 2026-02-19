بري بحث مع بخاري في الأوضاع.. وعرض مع هيكل لتحضيرات مؤتمر دعم الجيش

استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في ، سفير في وليد البخاري. وتم البحث في تطورات الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة .



واستقبل أيضا العماد رودولف هيكل الذي وضع رئيس المجلس باجواء ونتائج زياراته الخارجية إلى العربية ومشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ اضافة الى التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش. واللقاء كان مناسبة ايضا لعرض تطورات الاوضاع لاسيما الامنية منها والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة لإعتداءاتها على لبنان .



ومن زوار رئيس المجلس سفيرة لبنان لدى ساحل العاج ماجدة كركي .

