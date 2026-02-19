تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بري بحث مع بخاري في الأوضاع.. وعرض مع هيكل لتحضيرات مؤتمر دعم الجيش

Lebanon 24
19-02-2026 | 07:36
بري بحث مع بخاري في الأوضاع.. وعرض مع هيكل لتحضيرات مؤتمر دعم الجيش
استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري. وتم البحث في تطورات الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية .

واستقبل بري أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي وضع رئيس المجلس باجواء ونتائج زياراته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية ومشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ اضافة الى التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش. واللقاء كان مناسبة ايضا لعرض تطورات الاوضاع لاسيما الامنية منها والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لإعتداءاتها على لبنان .

ومن زوار رئيس المجلس سفيرة لبنان لدى ساحل العاج ماجدة كركي .
المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

قائد الجيش

عين التينة

نبيه بري

السعودية

إسرائيل

المملكة

