تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

السفير الايراني يودّع لبنان: سيبقى دائماً في القلب

Lebanon 24
19-02-2026 | 07:47
A-
A+
السفير الايراني يودّع لبنان: سيبقى دائماً في القلب
السفير الايراني يودّع لبنان: سيبقى دائماً في القلب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب السفير الإيراني إلى لبنان مجتبى أماني عبر حسابه على "اكس": 
 
"أختتم مهمتي الرسمية في ربوع لبنان العزيز، مسكوناً بعاطفةٍ إلى مدنه وأحيائه وقراه، من بيروت إلى الشمال والجبل، ومن الضاحية إلى البقاع الشامخ والجنوب الصامد. تنتهي المهمة الإدارية، وتستمر صلة الروح التي لا تنقطع بهذا الشعب العظيم.
عشتُ معكم طيلة ثلاث سنوات ونيّف، أفراحكم وأتراحكم، صمودكم وانتصاراتكم، بل وحملتُ في جسدي أثر العدوان الجائر من عدونا اللئيم والحاقد، فزادتني مشاهد تعافيكم إيماناً بصلابة هذا الشعب الأبي الذي لا يعرف الإنكسار.
وانطلاقاً من روح "الثلاثية الذهبية" (جيش وشعب ومقاومة)، عملتُ على تدعيم جسور التواصل مع كافة الأطياف الرسمية والروحية والسياسية والعسكرية والشخصيات الدبلوماسية والإعلامية والفعاليات، واعتززتُ بلقاءات استثنائية مع العديد من القامات، على رأسها سماحة السيد حسن نصر الله (رض). 
كما سعيتُ خلال فترتي لرفع التبادل التجاري بين بلدينا وتفعيل الاتفاقيات، لاسيما في المجالات الصحية والثقافية، وقدّمتُ باسم بلادي مشاريع وهبات حيوية، خاصة في قطاع الطاقة. 
اليوم أغادر إلى موقع جديد لخدمة وطني، لكن  #لبنان سيبقى دائماً في القلب". 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روبيو: سنبقى دائما أطفال أوروبا وإن ابتعدنا بالجغرافيا
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية فنلندا: سأستدعي السفير الإيراني اليوم وسنبحث مع الاتحاد الأوروبي إجراءات عودة حرية الشعب الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الايراني: لن تستطيع أي جهة أن تحدث شرخا بين الشعبين اللبناني والايراني
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير المصري: عبد العاطي على تواصل دائم مع الجانب الإسرائيلي لحثّه على التخفيف التوتّر
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24

السيد حسن

دبلوماسي

الإيراني

البقاع

بيروت

الشمال

سماحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:42 | 2026-02-19
Lebanon24
08:23 | 2026-02-19
Lebanon24
08:15 | 2026-02-19
Lebanon24
08:00 | 2026-02-19
Lebanon24
07:58 | 2026-02-19
Lebanon24
07:55 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24