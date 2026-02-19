السفير الايراني يودّع لبنان: سيبقى دائماً في القلب

أختتم مهمتي الرسمية في ربوع لبنان العزيز، مسكوناً بعاطفةٍ إلى مدنه وأحيائه وقراه، من بيروت إلى الشمال والجبل، ومن الضاحية إلى البقاع الشامخ والجنوب الصامد. تنتهي المهمة الإدارية، وتستمر صلة الروح التي لا تنقطع بهذا الشعب العظيم.
عشتُ معكم طيلة ثلاث سنوات ونيّف، أفراحكم وأتراحكم،… pic.twitter.com/oiU89STByr
— مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) February 19, 2026
