الرئيس سليمان استقبل السفير عيسى : نقدر الدور الأميركي الداعم لقيام الدولة وحصرية السلاح

استقبل الرئيس العماد في دارته في اليرزة السفير الأميركي ميشال ترافقه الملحقة في السفارة كارول توما ،في حضور بشارة خيرالله.







ونوه الرئيس سليمان بالدور الأميركي الداعم لقيام الدولة وحصرية السلاح، وتطبيق ودعم ، محملًا السفير تحيّة تقدير للرئيس الأميركي .







كما شدد المجتمعون على أهمية تطبيق ١٥٥٩، ١٦٨٠، ١٧٠١ والعودة الفورية إلى تطبيق الدستور والالتزام بتحييد عن صراعات المحاور كما ورد حرفيًا في "إعلان "، وهو ما يضمن الاستقرار ويعيد الثقة في ظل التوتر الشديد في المنطقة.

Advertisement