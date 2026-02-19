تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس سليمان استقبل السفير عيسى : نقدر الدور الأميركي الداعم لقيام الدولة وحصرية السلاح

Lebanon 24
19-02-2026 | 07:51
A-
A+
الرئيس سليمان استقبل السفير عيسى : نقدر الدور الأميركي الداعم لقيام الدولة وحصرية السلاح
الرئيس سليمان استقبل السفير عيسى : نقدر الدور الأميركي الداعم لقيام الدولة وحصرية السلاح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة السفير الأميركي ميشال عيسى ترافقه الملحقة في السفارة كارول توما ،في حضور المستشار الإعلامي بشارة خيرالله.



ونوه الرئيس سليمان بالدور الأميركي الداعم لقيام الدولة وحصرية السلاح، وتطبيق الدستور ودعم الجيش اللبناني، محملًا السفير تحيّة تقدير للرئيس الأميركي دونالد ترامب.



كما شدد المجتمعون على أهمية تطبيق القرارات الدولية ١٥٥٩، ١٦٨٠، ١٧٠١ والعودة الفورية إلى تطبيق الدستور والالتزام بتحييد لبنان عن صراعات المحاور كما ورد حرفيًا في "إعلان بعبدا"، وهو ما يضمن الاستقرار ويعيد الثقة في ظل التوتر الشديد في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنجية: سليمان فرنجيه بعز قوة حزب الله تحدث بحصرية السلاح رئيس المرده ردد دائما: "ما ممكن تقوم الدولة بسلاحين"
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير المصري: ما تقوم به الدولة اللبنانية جيد جدا في موضوع حصرية السلاح وكلام سلام اليوم كان مطابقا لكلام الرئيس عون أمس
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات استقبل السفير عيسى: لبنان جاهز ليكون محطة للشركات الاميركية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس العليمي: نقدر الدور الأخوي للسعودية كشريك استراتيجي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24

المستشار الإعلامي

القرارات الدولية

الجيش اللبناني

دونالد ترامب

ميشال سليمان

العماد ميشال

الدستور

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:42 | 2026-02-19
Lebanon24
08:23 | 2026-02-19
Lebanon24
08:15 | 2026-02-19
Lebanon24
08:00 | 2026-02-19
Lebanon24
07:58 | 2026-02-19
Lebanon24
07:55 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24