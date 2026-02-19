مرقص وقع ورئيس اللبنانية اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة "كنام"

وقع وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص ورئيس الجامعة البروفسور بسام بدران اتفاقية تعاون بين وجامعة "كنام" CNAM ظهر اليوم، في حرم الجامعة - قبالة المدينة الرياضية، بحضور مديرة "كنام" الدكتورة سندريلا أبو فياض وأعضاء ، مديرة البرامج في "إذاعة " ريتا نجيم الرومي، مستشار المحامي محمد عز الدين وعدد من الأساتذة والطلاب.







بدران



بداية رحب بدران بالوزير مرقص، وقال: "نحن كما كل المؤسسات التعليمية العالية الأساس لدينا هو التعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة، وجزء من مهامنا ان نقوم بكل ما هو مطلوب منا تجاه الإدارة والمؤسسات العامة".



اضاف: "نرحب بكم معالي الوزير ونعرب عن سعادتنا الكبيرة بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الإعلام، وحضوركم أساسي ويشكل دعما كبيرا لهذه الاتفاقية وإطلاقها. فكنام لبنان مرتبطة مباشرة بكنام ، وشهادتها من ومعترف بها عالميا، وكل برامج وأرصدة كنام لبنان هي من كنام باريس ودخول الأساتذة بدوام جزئي أو كامل يتم بموافقة كنام باريس بالتنسيق مع مجلس الإدارة في لبنان".







وتابع: "أهمية كنام ان شهادتها تتيح للطالب دخول سوق العمل بشكل مباشر والتواصل مع الشركات والمؤسسات الصناعية في لبنان. وأنا اعتبرها من اهم المؤسسات التعليمية في لبنان، من حيث ربطها مباشرة بسوق العمل، ونجاحها الكبير كما الجامعة اللبنانية. لقد نجحت كنام منذ اليوم الأول لتأسيسها، وسبق لدولة الرئيس نواف سلام ان زار المبنى الجديد خلال توقيع اتفاقية تعاون بيننا وبين سفارة فرنسا، وشاهد أهمية المبنى والموقع".







مرقص



بدوره، شدد الوزير مرقص على أن "هذه الاتفاقية تندرج ضمن رؤية واضحة لتطوير إذاعة لبنان، عبر الاستفادة من الطاقات العلمية والخبرات الوطنية، ومواكبة مسار التحول الرقمي بأسلوب مهني متين".



وأوضح أن "التعاون سيتيح إشراك طلاب الاختصاصات التقنية في دعم قسم الصيانة، والقيام بمسح هندسي، وصولا إلى إعداد تقارير وخطة تحديث تستند إلى معايير عالمية، وذلك بإشراف الوزارة".



ولفت إلى أن "هذه الشراكة ستحول المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تخدم المرفق الإعلامي الرسمي، على أن تؤمن الوزارة البيئة المهنية الملائمة والمراجع الفنية والإشراف المتخصص، إضافة إلى منح إفادات خبرة رسمية للمشاركين، ضمن إطار أكاديمي وتقني واضح يحفظ السرية ولا يرتب أي أعباء مالية على الدولة".



وأكد أن "ما يجري هو تعاون فعلي بين الجامعة والدولة، يجمع بين الفكرة والتنفيذ، وبين جيل يكتسب الخبرة وجيل ينقلها، بهدف تفعيل موقع إذاعة لبنان كمؤسسة مواكبة للحداثة قادرة على مواصلة دورها الوطني بكفاءة".



وختم شاكرا كل من أسهم في إنجاز الاتفاقية، مشددا على أن "الاستثمار في المعرفة هو المدخل الحقيقي لتحديث الدولة، وأن هذه الخطوة تشكل أساسا لشراكة تبني للمستقبل".







بعد ذلك تم توقيع الاتفاقية، ثم كانت صور تذكارية وجولة في ارجاء "كنام".



