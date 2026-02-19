تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مصاب بطلق ناري في الرأس.. العثور على جثة شاب

Lebanon 24
19-02-2026 | 08:15
A-
A+
مصاب بطلق ناري في الرأس.. العثور على جثة شاب
مصاب بطلق ناري في الرأس.. العثور على جثة شاب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُثر على الشاب محمد عبد الحفيظ خضر جثةً داخل منزله في منطقة المنيةبحمدون، وقد تبيّن أنه مصاب بطلق ناري في الرأس، حسب مندوبة "لبنان24".

وعلى الفور، حضرت إلى المكان القوى الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية، حيث جرى الكشف على الجثة وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.

وبحسب مصادر أولية، رجّحت المعطيات أن يكون الشاب قد أُصيب عن طريق الخطأ أثناء لهوه بمسدس حربي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بانتظار صدور التقرير النهائي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أُصيب بطلق ناري.. العثور على جثة في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة شاب داخل منزله في بعلبك (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. إصابة شخصين بطلقٍ ناري!
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد عبد الحفيظ

عبد الحفيظ

محمد عبد ا

محمد عبد

لبنان24

بحمدون

المنية

محمد ع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-02-19
Lebanon24
10:36 | 2026-02-19
Lebanon24
10:30 | 2026-02-19
Lebanon24
10:25 | 2026-02-19
Lebanon24
10:24 | 2026-02-19
Lebanon24
10:16 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24