مصاب بطلق ناري في الرأس.. العثور على جثة شاب

عُثر على الشاب خضر جثةً داخل منزله في منطقة – ، وقد تبيّن أنه مصاب بطلق ناري في الرأس، حسب مندوبة " ".



وعلى الفور، حضرت إلى المكان القوى الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية، حيث جرى الكشف على الجثة وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.



وبحسب مصادر أولية، رجّحت المعطيات أن يكون الشاب قد أُصيب عن طريق الخطأ أثناء لهوه بمسدس حربي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بانتظار صدور التقرير النهائي.

