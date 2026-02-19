جامعة الحكمة تحتفي بشركائها التربويين في حفل تكريمي.. عبد الساتر: الجامعة هي "البيت المحب للطلاب"

جاء ذلك في حرم كلية السياحة وإدارة الفنادق في الأشرفية الحائزة على الإعتماد من قبل مدرسة لوزان الفندقية (Ecole Hôtelière de Lausanne)، التي تحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي في مجال الفندقية. وتولى طلاب الكلية إعداد المناسبة التي نظمها مكتب التوجيه والقبول في جامعة الحكمة بإدارة نديم يارد.وفي كلمة للمطران عبد الساتر أكد أن جامعة الحكمة هي "البيت المحب للطلاب" حيث يرافقهم العمداء والأساتذة والكادر الإداري في كل مراحل وجودهم فيها.أضاف: في هناك دائمًا تشجيع على السفر. ما نقوله نحن للطالبات والطلاب هو أن يحبوا بلدهم وأن البقاء في الوطن أمر مهم، لأن الإنجازات ممكنة في داخل البلد وليس من الضروري الخروج من البلد للتقدم علميًا أو مجتمعيًا. أما إذا اضطر الطالب للسفر، فليحمل لبنان في قلبه وليعمل من أجله في أي مكان وُجد فيه ولو كان بعيدًا آلاف الأميال. فحينئذ لا يخسر لبنان أبناءه.نعمة: التميز الأكاديمي في الإعتماد والشراكاتبدوره، عرض البروفسور جورج نعمة الخطوات التي حققتها جامعة الحكمة في تعزيز التميز المؤسسي. وفي مقدمها الحصول خلال السنوات الثلاث الماضية على ست اعتمادات وشهادات دولية، ما يجعلها في مصاف الجامعات الأكثر إعتمادًا، وذلك وفق ما يلي:اعتماد برامج كلية السياحة وإدارة الفنادق من المدرسة الفندقية في لوزان، المصنفة الأولى عالميًا في مجالها.اعتماد برامج كلية القانون الكنسي من المعهد البابوي الشرقي في روما.اعتماد برامج كلية الحقوق، أقدم كلية حقوق في ، من وكالة الاعتماد FIBAA، عضو الشبكة الأوروبية لضمان الجودة ENQA والمدرجة في السجل لضمان الجودة EQARاعتماد برامج كلية الاقتصاد والإدارة من وكالة FIBAA السابق ذكرها.اعتماد برنامج علوم التمريض في كلية الصحة العامة من الهيئة للتقييم Hcéresالاعتماد المؤسسي لجامعة الحكمة من وكالة ZEvA ، العضو في الشبكة الأوروبية لضمان الجودة ENQA والمدرجة في السجل الأوروبي لضمان الجودة EQARكذلك عدّد رئيس جامعة الحكمة البروفسور نعمة سلسلة خطوات حققت التميز الأكاديمي ومن أبرزها:الشراكات واتفاقيات الدبلوم المزدوج والتنقّل الجامعي مع أربع عشرة مؤسسات ومعاهد أكاديمية دولية مرموقة بما يتيح للطلاب التبادل الأكاديمي والتعاون على أرفع مستوى. وهي التالية: جامعة بوردو، جامعة Lille، جامعة Paris-Nanterre، جامعة لورين، جامعة Lumière Lyon 2، جامعة Jean Moulin Lyon 3، المدرسة الفندقية في لوزان، المعهد البابوي الشرقي في روما، المعهد الكاثوليكي في ، الجامعة الكاثوليكية في ليل، الجامعة الكاثوليكية في ليون، معهد ISC باريس، la Rennes School of Business، جامعة della Calabriaإنشاء سياسة جديدة للمنح الدراسية مخصصة للطلاب الحاصلين على نتائج أكاديمية متميزة خلال مسيرتهم الثانوية أو في امتحانات البكالوريا الفرنسية واللبنانية الرسمية. ترافق هذه المنح الطلاب طوال مسيرتهم الجامعية حسب معدلهم التراكمي. وبهذا الصدد، استفاد 90 طالبًا في جامعة الحكمة خلال العام الأكاديمي 2024-2025 من منح تغطي بين 75% و100% من رسومهم الدراسية.إرساء نظام دعم مالي يمثل أكثر من 15% من الميزانية السنوية للجامعة بهدف ضمان تكافؤ الفرص للشباب اللبناني.وأكد رئيس جامعة الحكمة أن الجامعة ستبقى مركزًا للابتكار حيث يتعاون الطلاب والباحثون في مشاريع ، وحيث يشكل التعليم وسيلة للوصول إلى العدالة الاجتماعية والمساواة.يارد: مصلحة الطلاب في الشراكة في التعليموكان مدير مكتب التوجيه والقبول نديم يارد قد رحب بالحضور مؤكدا أهمية الشراكة في قطاع التعليم لتحقيق مصلحة الطالبات والطلاب وتوجيههم إلى مستقبل مليء بالفرص. أضاف أن جامعة الحكمة تتولى مسؤولية ثمينة تجعلها تقدم للطلاب التعليم النوعي والقيم الإنسانية في بيئة جامعية دافئة وآمنة تساعدهم على النجاح والتقدم.