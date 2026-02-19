تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجيش: توقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات

Lebanon 24
19-02-2026
الجيش: توقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات
الجيش: توقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات photos 0
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة القبةطرابلس وأوقفت 7 مواطنين وسوريًّا واحدًا، لتشكيلهم عصابة مسلحة تنشط في ترويج المخدرات. وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من المخدرات والذخائر الحربية.

كما دهمت وحدة أخرى في منطقة بحنين – المنية الضنية منزل المواطن (ز.ب.) وأوقفته، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة قرنايل – المتن المواطن (س.ا.) لإطلاقه النار على إحدى المواطنات بتاريخ 18 / 2 / 2026 ما أدى إلى وفاتها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
