Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد زيادة سعر البنزين.. هل ستتأثر أسعار المواد الغذائية؟

Lebanon 24
19-02-2026 | 09:37
بعد زيادة سعر البنزين.. هل ستتأثر أسعار المواد الغذائية؟
بعد زيادة سعر البنزين.. هل ستتأثر أسعار المواد الغذائية؟ photos 0
أعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، في بيان اليوم أن التأثير المباشر لزيادة أسعار البنزين التي أقرت مؤخراً لزيادة رواتب القطاع العام، على أسعار السلع يبقى محدوداً، نظراً إلى اختلاف حجم استهلاك البنزين بين مؤسسة وأخرى، ما يجعل من الصعب تحديد نسبة دقيقة منذ الآن، مشيراً الى أن التأثير لن يكون كبيراً، ولن يصل إلى 10% و 15% كما يُشاع، بل يُقدَّر أن يصل الى نحو 2% كحد أقصى.
وقال بحصلي "أما بالنسبة لرفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%، فإنها ستؤدي نظرياً إلى رفع أسعار السلع بنسبة 1%".
ورأى بحصلي أن المشكلة لا تكمن في الزيادة المقترحة بحد ذاتها، بل في فرض الضرائب بصورة عشوائية على المصاريف التشغيلية للمؤسسات. وذكّر بأن وزارة المالية سبق أن وعدت مراراً بعدم اعتماد هذا الأسلوب الضريبي، إلا أنها، وللأسف، عادت إلى النهج نفسه الذي كان معتمداً في الحكومات السابقة.
واعتبر بحصلي أن رفع الضريبة على القيمة المضافة 1%، ستؤدي نظرياً إلى رفع أسعار السلع بنسبة 1%، غير أن المشكلة تكمن في انعكاسها على مجمل المصاريف التشغيلية، ما يجعل الزيادة الفعلية أعلى.
لبنان

إقتصاد

وزارة المالية

هاني بحصلي

بيرا

Lebanon24
09:55 | 2026-02-19
Lebanon24
10:36 | 2026-02-19
Lebanon24
10:30 | 2026-02-19
Lebanon24
10:25 | 2026-02-19
Lebanon24
10:24 | 2026-02-19
Lebanon24
10:16 | 2026-02-19
