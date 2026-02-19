ميقاتي: طرابلس كانت وستبقى دوما في أولوية اهتمامنا ونحن سنبقى دوما الى جانب اهلنا

وقال أمام زواره في طرابلس اليوم: شهدنا في الايام الماضية حملات اعلامية مبرمجة، بعضها لاسباب سياسية بحتة، وبعضها الاخر بدافع الابتزاز او البحث عن حيثية وهمية تستخدم الرسائل الاعلامية لتعويض حضور سياسي مفقود. هذه الحملات لم تفاجئنا، فقد اعتدنا عليها في كل عملنا السياسي وفي المواسم .اضاف: ان هذه الحملات لم ولن تثنينا عن المضي في عملنا الصامت في دعم المدينة واهلها على كل الصعد ، عملا بالحديث الشريف"استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان". ونحن مستمرون في النهج الذي اعتدنا عليه متسلحين بمحبة أهل المدينة الصادقين وتقديرهم لنا وللدور الذي نقوم به. كما ان رسائل ومواقف الدعم التي تلقيناها ازاء هذه الحملات هي تأكيد ثابت بأن طرابلس ثابتة على وفائها وتقديرها، وهذا ما يعطينا دفعا اضافيا للمضي في عملنا وتجاوز الاساءات المعروفة الاهداف والغايات.وقال: ثمة أمر آخر لا بد من الاضاءة عليه وهو ان اي عمل فردي او خاص لا يمكن ان يكون بديلا عن العمل المناط بالدولة ومؤسساتها، بل هو مكمّل للجهد الرسمي.ومن هدا المنطلق فقد رصدت حكومتنا السابقة مبالغ لعملية الانماء في طرابلس، اسوة بالمناطق الاخرى، والمطلوب تحريك هذه المبالغ وتنفيذ المشاريع المدرجة في سياقها.وكان الرئيس ميقاتي إستقبل في دارته في طرابلس اليوم وفودا شعبية من طرابلس ومختلف المناطق الشمالية هنأته بحلول شهر رمضان المبارك.وعقد الرئيس ميقاتي سلسلة لقاءات واجتماعات فاستقبل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا على رأس وفد من صندوق الزكاة في عكار.بعد اللقاء أدلى مفتي عكار بالتصريح الاتي:تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس ميقاتي مع وفد من صندوق الزكاة في عكار بداية لتهنئته بهذا الشهر الكريم المبارك ودعوته لحضور الأفطار الخيري الذي يقيمه صندوق الزكاة. وكان اللقاء أيضا مناسبة للبحث في شؤون محلية إقليمية وعرضنا معه حاجات عكار الوقفية ووضع صندوق الزكاةكما تم البحث في الأوضاع في طرابلس وأزمة الأبنية المتصدعة وموضوع الانتخابات النيابية.وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس رابطة مخاتير طرابلس حسام التوم على رأس وفد .وقال التوم: جئنا لنبارك للرئيس ميقاتي بقدوم شهر رمضان ورفعنا له مطالب تخص مخاتير طرابلس و البداوي والميناء والقلمون ووادي النحلة وأجرى اتصالا مع المعنيين على أمل التوصل إلى تحقيق المطالب المرجوة.واستقبل الرئيس ميقاتي نقيب مهندسي شوقي الذي قال بعد اللقاء: طلب دولة الرئيس ميقاتي شرحا مفصلا عن موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس وأبدى استعداده التام لتقديم المساعدة ضمن خطة كبيرة ومتكاملة وليس ضم تدبير مؤقت. كما أكد تأييده الكامل لخطة نقابة المهندسين.واستقبل الرئيس ميقاتي مدير معهد العلوم الاجتماعية اللبنانية-الفرع الثالث الدكتورة وديعة اميوني ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي