تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"بيت الوسط" محجٌّ للوفود السياسية والدينية.. ومطالبات بعودة الحريري للعمل السياسي

Lebanon 24
19-02-2026 | 10:24
A-
A+
بيت الوسط محجٌّ للوفود السياسية والدينية.. ومطالبات بعودة الحريري للعمل السياسي
بيت الوسط محجٌّ للوفود السياسية والدينية.. ومطالبات بعودة الحريري للعمل السياسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شهد "بيت الوسط" حركة لقاءات مكثفة استقبل خلالها الرئيس سعد الحريري سلسلة من الشخصيات والوفود الدبلوماسية والنقابية والسياسية، استعرض خلالها الأوضاع العامة في البلاد وشؤوناً مناطقية.

واستهل الحريري لقاءاته باستقبال نقيب الصحافة عوني الكعكي، وعائلة النائب الراحل غسان سكاف في زيارة شكر على التعزية، بالإضافة إلى الهيئة الإدارية لرابطة آل الحريري وأنسبائهم الذين عرض معهم شؤون مدينة صيدا.

وفي مواقف بارزة، أكد مفتي راشيا الدكتور وفيق حجازي بعد لقائه الحريري أن ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري شكلت استفتاءً واضحاً على هذا النهج الوطني العروبي، فيما وصف الوزير السابق محمد الصفدي الرئيس الحريري بأنه المرجعية السنية الأولى في البلاد سواء كان في السلطة أم خارجها.

من جهته، شدد النائب السابق سيزار المعلوف على أنه لا بديل عن الحوار ولا بديل عن سعد الحريري، آملاً خوضه وتيار المستقبل للانتخابات النيابية المقبلة. كما شملت اللقاءات نقيب محامي بيروت وقنصل ألبانيا والمدير العام لمصرف الإسكان، ووفداً من جمعية بيروت للتنمية، حيث تركزت التصريحات حول ضرورة وجود الحريري في لبنان لتمثيله خط الاعتدال الذي يحتاجه الوطن في ظل الأزمات الراهنة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري استقبل في "بيت الوسط" نواباً وشخصيات
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات للحريري في "بيت الوسط"
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب من بيت الوسط: قرار المشاركة في الانتخابات يعود للرئيس الحريري وهو يقرر كشف أوراقه وانطباعي انه لم يخرج من الحياة السياسية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب الحريري.. مشروع انتخابي وعودة الى الحياة السياسية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس سعد الحريري

المدير العام

سعد الحريري

الرئيس سعد

المستقبل

من جهته

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:29 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:23 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:08 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-02-19
Lebanon24
12:29 | 2026-02-19
Lebanon24
12:23 | 2026-02-19
Lebanon24
12:08 | 2026-02-19
Lebanon24
11:50 | 2026-02-19
Lebanon24
11:49 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24