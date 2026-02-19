"بيت الوسط" محجٌّ للوفود السياسية والدينية.. ومطالبات بعودة الحريري للعمل السياسي

شهد "بيت الوسط" حركة لقاءات مكثفة استقبل خلالها الرئيس سعد الحريري سلسلة من الشخصيات والوفود الدبلوماسية والنقابية والسياسية، استعرض خلالها الأوضاع العامة في البلاد وشؤوناً مناطقية.
واستهل الحريري لقاءاته باستقبال نقيب الصحافة عوني الكعكي، وعائلة النائب الراحل غسان سكاف في زيارة شكر على التعزية، بالإضافة إلى الهيئة الإدارية لرابطة آل الحريري وأنسبائهم الذين عرض معهم شؤون مدينة صيدا.
وفي مواقف بارزة، أكد مفتي راشيا الدكتور وفيق حجازي بعد لقائه الحريري أن ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري شكلت استفتاءً واضحاً على هذا النهج الوطني العروبي، فيما وصف الوزير السابق محمد الصفدي الرئيس الحريري بأنه المرجعية السنية الأولى في البلاد سواء كان في السلطة أم خارجها.
من جهته، شدد النائب السابق سيزار المعلوف على أنه لا بديل عن الحوار ولا بديل عن سعد الحريري، آملاً خوضه وتيار المستقبل للانتخابات النيابية المقبلة. كما شملت اللقاءات نقيب محامي بيروت وقنصل ألبانيا والمدير العام لمصرف الإسكان، ووفداً من جمعية بيروت للتنمية، حيث تركزت التصريحات حول ضرورة وجود الحريري في لبنان لتمثيله خط الاعتدال الذي يحتاجه الوطن في ظل الأزمات الراهنة.