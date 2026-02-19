قذائف وتمشيط في سهل الخيام

أفادت مندوبة " " عن تسجل عصر اليوم سقوط 5 قذائف مدفعية في سهل ، تزامنا مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة انطلقت من الموقع المعادي المستحدث في تلة حمامص باتجاه السهل.

