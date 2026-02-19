تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
9
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
قذائف وتمشيط في سهل الخيام
Lebanon 24
19-02-2026
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان24
" عن تسجل عصر اليوم سقوط 5 قذائف مدفعية في سهل
الخيام
، تزامنا مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة انطلقت من الموقع المعادي المستحدث في تلة حمامص باتجاه السهل.
