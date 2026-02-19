تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" أمام اختبار مفصلي

Lebanon 24
19-02-2026 | 22:53
A-
A+
حزب الله أمام اختبار مفصلي
حزب الله أمام اختبار مفصلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب أنطوان مراد في" نداء الوطن": تقول أوساط دبلوماسية غربية في بيروت، إن المنطقة ولبنان من ضمنها أمام فرصة تاريخية واستثنائية للخلاص من دورات الحروب والعنف، ولبلوغ حالة من الاستقرار التي تصب في مصلحة التطوير والتعاون الإقليمي.

ولعل لبنان هو المعني الأبرز، انطلاقًا من قناعة أميركية راسخة بضرورة الانتقال تدريجًا إلى حالة سلمية مع إسرائيل تبدأ باتفاق نهائي على ترسيم الحدود بتشجيع من واشنطن، مرورًا بالعودة الموقتة إلى اتفاقية الهدنة، وصولًا إلى تطبيع يندرج في إطار التطبيع الشامل شرط أن يتم بالتناغم مع الموقف العربي الغالب بقيادة مصر والمملكة العربية السعودية.  وتضيف الأوساط: "لا يخطئنّ أحد بالحساب حيال مصير سلاح "حزب الله"، لأن موضوع سحبه وإزالته ليس خيارًا بل قرار أساسي وتأسيسي".

أما في حال سعت إيران إلى جر لبنان من خلال "حزب الله" إلى المشاركة في أي حرب أو مواجهة محتملة مع الأميركيين، فإن العواقب على "الحزب" ستكون وخيمة جدًا، ولن يكون في وسع واشنطن ردع إسرائيل عن أي توجه عسكري قاسٍ، وفي هذه الحال، سيكون على "الحزب" أن يواجه وحيدًا وأن يتحمل حالة التململ في صفوف بيئته، لا سيما وأن تقارير متواترة تبلغ عواصم القرار حول رفضٍ غالب للعودة إلى واقع الحرب وما تستتبعه من خسائر ونكبات يصعب تحملها.

من هنا، فإن "حزب الله" يجد نفسه في حالة استنفار داخلي لجهة قراءة كيفية التعاطي مع الاحتمالات الأسوأ بالنسبة إليه، لا سيما أن الجدال لا يقتصر على بيئته بل بات في صلب صفوفه القيادية لجهة صحة التورط في أي عملية إسناد لإيران لن تفيد الجمهورية الإسلامية في شيء وستنعكس مزيدًا من التداعيات السلبية على "الحزب".  
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله"امام إختبار نصائح الفرصة الأخيرة لتسليم سلاحه
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 06:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مواعيد مفصلية سيشهدها لبنان و"حصرية السلاح"في دائرة الضغط الدولي والاختبار الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 06:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات اللبنانية" أمام اختبار دقيق: كمٌّ من الخصومات والقطيعة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 06:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميكانيزم" امام اختبار اجتماعاتها المتتالية وطابعها المدني خاضع للتقديرات
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 06:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الأميركيين

حزب الله

الجمهوري

السعودية

إسرائيل

المملكة

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:09 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:16 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:30 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:04 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:09 | 2026-02-19
Lebanon24
22:16 | 2026-02-19
Lebanon24
22:26 | 2026-02-19
Lebanon24
22:30 | 2026-02-19
Lebanon24
23:04 | 2026-02-19
Lebanon24
23:01 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24