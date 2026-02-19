"حزب الله" أمام اختبار مفصلي

ولعل هو المعني الأبرز، انطلاقًا من قناعة أميركية راسخة بضرورة الانتقال تدريجًا إلى حالة سلمية مع تبدأ باتفاق نهائي على ترسيم الحدود بتشجيع من ، مرورًا بالعودة الموقتة إلى اتفاقية الهدنة، وصولًا إلى تطبيع يندرج في إطار التطبيع الشامل شرط أن يتم بالتناغم مع الموقف العربي الغالب بقيادة مصر والمملكة العربية . وتضيف الأوساط: "لا يخطئنّ أحد بالحساب حيال مصير سلاح " "، لأن موضوع سحبه وإزالته ليس خيارًا بل قرار أساسي وتأسيسي".أما في حال سعت إلى جر لبنان من خلال "حزب الله" إلى المشاركة في أي حرب أو مواجهة محتملة مع ، فإن العواقب على "الحزب" ستكون وخيمة جدًا، ولن يكون في وسع واشنطن ردع إسرائيل عن أي توجه عسكري قاسٍ، وفي هذه الحال، سيكون على "الحزب" أن يواجه وحيدًا وأن يتحمل حالة التململ في صفوف بيئته، لا سيما وأن تقارير متواترة تبلغ عواصم القرار حول رفضٍ غالب للعودة إلى واقع الحرب وما تستتبعه من خسائر ونكبات يصعب تحملها.من هنا، فإن "حزب الله" يجد نفسه في حالة استنفار داخلي لجهة قراءة كيفية التعاطي مع الاحتمالات الأسوأ بالنسبة إليه، لا سيما أن الجدال لا يقتصر على بيئته بل بات في صلب صفوفه القيادية لجهة صحة التورط في أي عملية إسناد لإيران لن تفيد الجمهورية الإسلامية في شيء وستنعكس مزيدًا من التداعيات السلبية على "الحزب".