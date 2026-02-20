تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين رمضان والصوم الكبير.. "سلة غذائية" لامتصاص نقمة الأسعار

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
20-02-2026 | 02:30
A-
A+
بين رمضان والصوم الكبير.. سلة غذائية لامتصاص نقمة الأسعار
بين رمضان والصوم الكبير.. سلة غذائية لامتصاص نقمة الأسعار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في توقيتٍ يتقاطع فيه شهر رمضان المبارك مع زمن الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان مبادرة "سوا بالصيام" في محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية المتزايدة على الأسر اللبنانية.

 تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية مستمرة أضعفت القدرة الشرائية ورفعت أسعار الغذاء إلى مستويات غير مسبوقة، ما يجعل أي تدخل يحدّ من الأسعار موضع اهتمام واسع لدى المواطنين الذين يواجهون ضغوطاً معيشية يومية.

يعاني اللبنانيون منذ سنوات تداعيات الانهيار المالي وتراجع قيمة العملة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى تضخم حاد في أسعار السلع الأساسية.
 ومع اعتماد لبنان بشكل كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاته الغذائية، باتت الأسعار ترتبط مباشرة بتقلبات سعر الصرف وكلفة النقل والطاقة، فيما بقيت الأجور على حالها تقريباً، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر.
 ومع اقتراب المواسم الدينية، ترتفع معدلات الاستهلاك الغذائي، فتزداد الضغوط على ميزانيات الأسر، خصوصاً تلك ذات الدخل المحدود.
خاص- السلع المشمولة، نسب التخفيضات وأماكن توفرها… كل ما يجب أن تعرفه عن حملة "سوا بالصيام" - Leb Economy الاقتصاد اللبناني

في هذا السياق، تأتي مبادرة "سوا بالصيام" كإجراء يهدف إلى تخفيف كلفة السلة الغذائية خلال فترة الصيام، عبر تخفيض أسعار مجموعة من السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً، مثل الأرز والسكر والزيوت والحبوب والمعلبات ومشتقاتها.
وقد تم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع نقابة أصحاب السوبرماركت والمستوردين والنقابات المعنية بالقطاع الغذائي، وتشمل عدداً كبيراً من المتاجر ونقاط البيع المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، بما يهدف إلى ضمان وصول التخفيضات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

ويعكس هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص محاولة لتقاسم المسؤولية في مواجهة الغلاء، خاصة في ظل محدودية قدرة الدولة المالية.
فنجاح المبادرة يعتمد على التزام التجار بتخفيض هوامش الربح خلال فترة محددة، مقابل الحفاظ على حركة السوق وتنشيط المبيعات، وهو ما قد يوفر توازناً نسبياً بين قدرة المستهلك والتكاليف التي يتحملها القطاع التجاري.

وفي حديثه عن المبادرة، أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الوزارة حماية المستهلك والتخفيف من الضغوط المعيشية، مشدداً على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الارتفاع غير المبرر للأسعار.
 وأوضح أن الهدف هو تأمين السلع الأساسية بأسعار مخفّضة خلال فترة الصيام وتعزيز الاستقرار الغذائي والاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن الوزارة ستكثف الرقابة الميدانية لضمان التزام المتاجر بالتخفيضات المحددة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات قد تُسجَّل في الأسواق.

وتعتزم وزارة الاقتصاد مواكبة المبادرة عبر تكثيف الجولات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار ومنع أي استغلال أو تلاعب، خاصة أن تجارب سابقة أظهرت تفاوتاً في تطبيق التخفيضات أو غياب وضوح الأسعار للمستهلكين. ويُنتظر أن يلعب جهاز حماية المستهلك دوراً محورياً في مراقبة التنفيذ، بما يعزز الثقة بين المستهلك والأسواق.

ولا تقتصر أهمية المبادرة على بعدها الاقتصادي، بل تحمل بعداً اجتماعياً واضحاً، إذ تعكس تسميتها "سوا بالصيام" رمزية التضامن بين اللبنانيين بمختلف طوائفهم خلال موسم ديني مشترك، في ظل أزمة معيشية تطال الجميع. وفي مجتمع تتآكل فيه الطبقة الوسطى وتتوسع فيه دائرة الفقر، يصبح تأمين الغذاء بأسعار مقبولة جزءاً من الأمن الاجتماعي والاستقرار اليومي للأسر.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المبادرة قد تساهم في تخفيف الضغوط المعيشية خلال فترة محدودة، كما قد تنعكس إيجاباً على حركة الأسواق عبر زيادة الاستهلاك المنظم بدل التراجع الحاد في المبيعات.
إلا أن تأثيرها يبقى مرحلياً، نظراً لارتباط الأسعار بعوامل بنيوية مثل كلفة الاستيراد والطاقة، إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي واعتماد السوق على الخارج والوضع الأمني في البلد.

ورغم الترحيب بالمبادرة، يؤكد مراقبون أن أثرها الفعلي سيبقى محدوداً ما لم تترافق مع سياسات اقتصادية طويلة الأمد تعالج جذور الأزمة، من دعم الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية المحلية إلى تحسين سلاسل التوريد وضبط الأسواق بشكل دائم، لا موسمي.

تمثل مبادرة "سوا بالصيام" استجابة مباشرة لحاجة ملحّة في لحظة اقتصادية واجتماعية حساسة، إذ تمنح الأسر هامشاً من القدرة على تلبية احتياجاتها الغذائية خلال فترة الصيام. لكنها في الوقت نفسه تذكّر بأن الحلول الظرفية، مهما كانت ضرورية، لا يمكن أن تحل محل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد اللبناني.
 وفي ظل واقع معيشي قاسٍ، والاجراءات الضريبية الجديدة، تبقى هذه المبادرات متنفساً مرحلياً ورسالة تضامن تعكس محاولة رسمية للتخفيف من وطأة الأزمة، وتؤكد أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يمكن أن يصنع فارقاً ملموساً في حياة المواطنين، ولو مؤقتاً.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
مع بداية رمضان والصوم الكبير.. حملة رقابية موسعة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري تهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العام الماروني هنأ ببداية الصوم عند المسيحيين وحلول رمضان
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بري مهنئاً بحلول شهر رمضان وبداية الصوم الكبير: نتطلع بأمل أن يكون هذا التلاقي المبارك تلاق دائم ويومي
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رمضانيات

مقالات لبنان24

وزارة الاقتصاد

وزير الاقتصاد

اللبنانية

المسيحية

مسيحية

التزام

مسيحي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-20
Lebanon24
04:56 | 2026-02-20
Lebanon24
04:54 | 2026-02-20
Lebanon24
04:49 | 2026-02-20
Lebanon24
04:46 | 2026-02-20
Lebanon24
04:42 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24