تراجع كبير في التهريب الحدودي وحضور حازم للجيش

علم " " أن عمليات التهريب عبر الحدود شهدت تراجعًا ملحوظًا وبنسبة مرتفعة جدًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب فرض الجيش سيطرته الكاملة على المعابر والممرات غير الشرعية.وبحسب المعطيات، فإن الإجراءات الميدانية المشددة التي اعتمدها الجيش، من تكثيف الدوريات إلى تعزيز نقاط المراقبة وضبط المعابر، أسهمت بشكل مباشر في الحدّ من حركة التهريب التي كانت تنشط في عدد من المناطق الحدودية.وتشير المعلومات إلى أن هذا الإنجاز لم ينعكس فقط على مستوى الأمن، بل ساهم أيضًا في ضبط جزء من النزف الاقتصادي الذي كانت تتسبب به عمليات التهريب، سواء لجهة المحروقات أو السلع المدعومة أو غيرها من البضائع.المصادر تؤكد أن المرحلة الحالية تتسم بصرامة غير مسبوقة في التعاطي مع أي خرق، مع استمرار العمل الاستخباراتي والميداني لمنع إعادة تنشيط شبكات التهريب، في خطوة تُعدّ إنجازًا أمنيًا بارزًا يُحسب للمؤسسة العسكرية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.